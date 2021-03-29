Путин приказал продолжить экспедиции в Арктике в целях обеспечения военной безопасности РФ

По словам президента, учения продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, такие экспедиции следует продолжать. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, заслушав по видеосвязи доклад главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о комплексной арктической экспедиции "Умка-2021".

"Проведенный комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах", - сказал глава государства.

Он отметил, что экипажи подлодок и самолетов военно-транспортной и истребительной авиаций, а также военнослужащие тактических мотострелковых подразделений "показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики". "Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - сказал Путин. По словам президента, эта арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Он передал благодарность всему личному составу, участвовавшему в экспедиции и учениях, за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм.

"Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации - продолжить", - приказал Верховный главнокомандующий.

Как доложил президенту Евменов, экспедиция "Умка-2021" проводится с 20 марта 2021 года под руководством главного командования ВМФ. По словам адмирала, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего речь идет о 43 мероприятиях на острове Земля Александра (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) и прилегающей акватории, покрытой льдом. Главком ВМФ рассказал, что температура в районе проведения экспедиции - минус 25-30 градусов, толщина ледяного покрова - до 1,5 м, порывы ветра достигают 32 м/с.