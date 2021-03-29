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ТАСС

Путин указал, что результаты исследований космоса находят прикладное применение на Земле

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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

С этим связано очень много возможных открытий, которые можно применять в текущей работе, отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Космические исследования, в частности изучение Венеры, имеют прикладное значение и для нашей планеты, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей", комментируя выступление одного из участников мероприятия, инженера-конструктора НПО им. Лавочкина Николая Ткачева, который участвует в разработке аппаратов для исследования Венеры.

"Иногда звучит, что, мол, зачем нам этим заниматься, это так далеко, Венера - непонятно, что это такое. А это имеет практическое значение для жителей нашей планеты, и для России, имеет практическое значение изучение тех процессов, которые происходят во Вселенной. И с этим связано очень много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе", - сказал президент.

Глава государства также поинтересовался, проектированием каких аппаратов занимается Ткачев. Тот ответил, что речь идет об орбитальных и спускаемых аппаратах для исследования грунта. Инженер пояснил, что отечественная отрасль материаловедения позволяет создавать такие аппараты.

Путин в связи с этим напомнил, что температура на поверхности Солнца достигает примерно 6 тыс. градусов, а на наконечнике новейшей российской ракетной системы "Авангард" - почти 2 тыс. градусов. "А на Венере всего-то 500 градусов, ерунда какая! Поэтому это можно сделать", - резюмировал президент.

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Россия
Компании
НПО Лавочкина
Персоны
Путин Владимир
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