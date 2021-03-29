Войти
WarSpot

IWOO: прицел будущего для американского спецназа

344
0
0

Американский спецназ сможет бить без промаха даже по дронам. Вчера, 25 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что израильская компания Smart Shooter создала новую оптику в рамках программы IWOO.

Individual Weapon Overmatch Optic или IWOO — программа сил специальных операций США. В компании Smart Shooter указывают, что подразделение IWTSD (Irregular Warfare Technical Support Directorate) заказало доработку прицела SMASH 2000 для соответствия требованиям IWOO. Вчера пресс-служба Smart Shooter объявила о завершении разработки нового прицела и переходе на стадию производства прототипов. Их тестирование запланировано уже на текущий год.

Компьютеризированный прицел IWOO с адаптивной оптикой

Источник изображения: thedrive.com

«Система IWOO автоматически обнаруживает, выделяет и отслеживает потенциальные цели, включая дроны, с помощью прозрачного дисплея, который повышает ситуационную осведомлённость. Встроенная система управления огнём постоянно вычисляет оптимальный момент для стрельбы, чтобы предоставить пользователю чёткое наведение, стреляя только с наилучшими шансами нейтрализовать цель», — сообщает пресс-служба Smart Shooter.

Промо-ролик прицела SMASH 2000

Разработчики не раскрывают характеристик нового прицела, указывая лишь то, что, в отличие от предшественников, IWOO имеет адаптивную оптику с приближением в диапазоне от 1x до 8x. Ранее компьютеризированный прицел от Smart Shooter был заявлен как часть винтовки и пулемёта, которые компания Sig Sauer разрабатывает в рамках конкурса Next Generation Squad Weapons (NGSW) для американской армии.

Американские солдаты в Сирии, с винтовками, оснащёнными прицелами SMASH 2000

Источник изображения: thedrive.com

Принцип работы SMASH 2000 заключается в том, что компьютеризированный прицел идентифицирует и сопровождает цель, а также учитывает поправки на дальность и атмосферные явления. Далее стрелок нажимает на спуск, но система позволяет сделать выстрел, только когда оружие точно наведено на цель. Аналогичная система ранее демонстрировалась на винтовках TrackingPoint.

SMASH 2000 сочетает в себе оптический прицел, тепловизор, систему распознавания и отслеживания целей. По словам разработчиков, на обучение солдата работе с новым прицелом требуется не более 5 минут. При этом система блокировки спускового крючка легко отключается, что важно для ближнего боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
США
Продукция
NGSW
Компании
SIG Sauer
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.03.2021
Суперкомпьютер над Ливаном
09.12.2020
SMASH 2000: из винтовки — по дронам
20.09.2019
"Калашников с винтом" и "Крокодил": в чем секрет популярности Ми-24
12.11.2018
Главред (Украина): зачем Украина закупает никому не нужные турецкие беспилотники
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК