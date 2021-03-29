IWOO: прицел будущего для американского спецназа

Американский спецназ сможет бить без промаха даже по дронам. Вчера, 25 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что израильская компания Smart Shooter создала новую оптику в рамках программы IWOO.

Individual Weapon Overmatch Optic или IWOO — программа сил специальных операций США. В компании Smart Shooter указывают, что подразделение IWTSD (Irregular Warfare Technical Support Directorate) заказало доработку прицела SMASH 2000 для соответствия требованиям IWOO. Вчера пресс-служба Smart Shooter объявила о завершении разработки нового прицела и переходе на стадию производства прототипов. Их тестирование запланировано уже на текущий год.

Компьютеризированный прицел IWOO с адаптивной оптикой Источник изображения: thedrive.com

«Система IWOO автоматически обнаруживает, выделяет и отслеживает потенциальные цели, включая дроны, с помощью прозрачного дисплея, который повышает ситуационную осведомлённость. Встроенная система управления огнём постоянно вычисляет оптимальный момент для стрельбы, чтобы предоставить пользователю чёткое наведение, стреляя только с наилучшими шансами нейтрализовать цель», — сообщает пресс-служба Smart Shooter.

Промо-ролик прицела SMASH 2000

Разработчики не раскрывают характеристик нового прицела, указывая лишь то, что, в отличие от предшественников, IWOO имеет адаптивную оптику с приближением в диапазоне от 1x до 8x. Ранее компьютеризированный прицел от Smart Shooter был заявлен как часть винтовки и пулемёта, которые компания Sig Sauer разрабатывает в рамках конкурса Next Generation Squad Weapons (NGSW) для американской армии.

Американские солдаты в Сирии, с винтовками, оснащёнными прицелами SMASH 2000 Источник изображения: thedrive.com

Принцип работы SMASH 2000 заключается в том, что компьютеризированный прицел идентифицирует и сопровождает цель, а также учитывает поправки на дальность и атмосферные явления. Далее стрелок нажимает на спуск, но система позволяет сделать выстрел, только когда оружие точно наведено на цель. Аналогичная система ранее демонстрировалась на винтовках TrackingPoint.

SMASH 2000 сочетает в себе оптический прицел, тепловизор, систему распознавания и отслеживания целей. По словам разработчиков, на обучение солдата работе с новым прицелом требуется не более 5 минут. При этом система блокировки спускового крючка легко отключается, что важно для ближнего боя.