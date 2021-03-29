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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов обещает решить проблему недозагрузки оборонных предприятий Севастополя

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Севастополь. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Севастопольские оборонные предприятия сталкиваются с недостаточной загрузкой заказами, ситуация будет решена, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас, не будем скрывать, есть определенного рода объективные проблемы, связанные с сокращением государственного оборонного заказа по загрузке судостроительных и судоремонтных активов города Севастополь, переданных Объединенной судостроительной корпорации, и севастопольского авиационного предприятия, которое специализируется на ремонте вертолетной техники", - сказал Борисов журналистам в пятницу после встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Вот это падение заказов надо чем-то парировать, поэтому мы обменялись мнениями, наметили пути увеличения загрузки. При необходимости мы проведем реструктуризацию, и часть территории город вовлечет в хозяйственный оборот, коммерциализует излишки. Это тоже один из вариантов, мы на эти два куста оборонно-промышленного блока города Севастополь обратим пристальное внимание", - сказал вице-премьер

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