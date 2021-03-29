Войти
Интерфакс-АВН

Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

672
0
0
Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне "Кура" в Камчатском крае. 26 декабря 2018
Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне "Кура" в Камчатском крае. 26 декабря 2018.
Источник изображения: © Министерство обороны России

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Боевой блок российского стратегического комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал Путин в пятницу на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
01.02.2021
Ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард" заступили на боевое дежурство в декабре 2020 года - замминистра обороны РФ
18.12.2020
Два новых "Авангарда" могут заступить на боевое дежурство в конце декабря
27.01.2020
Армагеддон в руках Москвы и Вашингтона
01.11.2019
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК