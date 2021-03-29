Туркмения приобрела сербские бронетранспортеры Lazar 3

Как сообщил 23 марта 2021 года веб-ресурс RuSerbia.com , "Туркменистан стал первым иностранным покупателем сербских бронетранспортеров "Лазар 3". Об этом заявил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, в юрисдикцию которого входит и Туркменистан.

Сербские бронетранспортеры Lazar 3 ("Лазар 3") из состава 41-го пехотного батальона 4-й бригады сухопутных войск Сербии, июль 2019 года (с) министерство обороны Сербии

"Большая новость для сербской военной промышленности и экономики Сербии - компания "Jугоимпорт СДПР", интегратор военно-промышленного комплекса Сербии, продала бронетранспортеры "Лазар 3" Туркменистану", - заявил Лазански в интервью "Спутнику".

По словам посла, пока "Лазар 3" поставляли только армии Сербии и теперь отправлено некоторое их количество в Туркменистан.

"Надеюсь, что это первоначальное число вырастет. Во всяком случае, это огромное признание нашей военной промышленности, особенно компании "Jугоимпорт СДПР", так как на рынке этой категории - БТР и БМП есть много хорошей техники и если "Лазар 3" смог добиться победы в Туркменистане, это значит, что эта машина действительно качественна", - рассказал Лазански.

"Это первая продажа "Лазара 3" за рубеж. Мы уже продали "Нору Б52" (самоходная гаубица) в Мьянму, Бангладеш, Кению и страну ЕС - Кипр… Теперь "Лазар 3" идет в Туркменистан, это значит, что откроются и другие рынки для этой машины", - отметил посол.

"Лазар-3" представляет собой БТР с колесной формулой 8х8 и защитой STANAG [4569 Level]V/IV. Может быть вооружен автоматической пушкой 30 мм, пулеметами 12,7 мм или 7,62 мм, а также ПТУР. Экипаж 3 человека, перевозит 9 бойцов.

В 2018 году бронетранспортеры "Лазар 3" получила 4-я бригада сухопутных войск Сербии, в ближайшее время ожидается их принятие на вооружение 2-й бригады. На прошедшей неделе был подписан крупный контракт на поставку данных БТР сербской армии на сумму 3,7 миллиарда динаров (1 евро - 117 динаров).

Со стороны bmpd напомним, что созданный под эгидой сербского государственного оборонно-промышленного объединения "Jугоимпорт СДПР" при ведущей роли Белградского Военно-технического института, бронетранспортер Lazar 3 ("Лазар 3") боевой массой 32 тонны был впервые продемонстрирован в 2015 году и является дальнейшим развитием ранее представленных этим объединением и получивших известность машин Lazar 1 и Lazar 2, одновременно представляя своего рода завершение их эволюции от MRAP-подобной машины с формулой 8х8 в полноценный БТР. Ходовые части всех машин Lazar (включая Lazar 3) разработаны известной ирландской инжиниринговой компанией Timonеy Technology, производство ходовых частей для Lazar 3 осуществляется действующей в партнерстве с Timoney французской компанией Texelis.

Испытывавшийся с 2008 года бронетранспортер Lazar BVT (Lazar 1) представлял собой достаточно инновационный гибрид высокозащищенного многоосного (8х8) бронетранспортера и машины категории MRAP, однако так и остался в опытных образцах. В 2013 году в его развитие был представлен 28-тонный БТР Lazar 2, и впоследствии министерство обороны Сербии получило шесть БТР Lazar 2, однако они используются только для испытательных и учебных целей. Еще минимум четыре БТР Lazar 2 использует сербская жандармерия. Первые три серийные машины Lazar 2 по соглашению 2013 года были поставлены армии Пакистана. Однако фактически только Lazar 3 стал первой действительно серийной версией машины.

Известно, что в течении 2017-2019 годов в Сербии на предприятии "Борбени Сложени Системи" (БСС) объединения "Југоимпорт СДПР" в Велика-Плана были изготовлены минимум 36 серийных машин Lazar 3, из которых первые 12 были поставлены жандармерии МВД Сербии, а 18 машин с конца 2018 года получил 41-й пехотный батальон 4-й бригады сухопутных войск Сербии, дислоцированной во Вране на юге страны.

По неофициальным сербским сообщениям, Туркмения в 2020 году подписала контракт на закупку 24 БТР Lazar 3 c поставкой начиная с 2021 года.