Первый серийный средний морской танкер для ЧФ заложили в Шлиссельбурге

В пятницу, 26 марта в городе Шлиссельбург Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась церемония закладки киля первого серийного среднего морского танкера "Василий Никитин" проекта 23130. Его планируют поставить на Черноморский флот в 2023 году.

В торжественной церемонии участвовали представители Минобороны РФ, Главного командования Военно-Морского флота, а также руководители "Объединенной судостроительной корпорации".

"Сегодня мы начинаем очередной этап обновления вспомогательного флота, танкеров океанской зоны. Невский судостроительно-судоремонтный завод в своей работе применяет самые современные технологии и материалы. До 2027 года будет построено пять танкеров данного проекта, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в дальней морской зоне. Всего до 2027 года планируется построить более ста вспомогательных судов различного предназначения", - сообщил начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Сергей Епифанов.

Основным предназначением судов проекта 23130 является прием, хранение, транспортировка и передача для нужд ВМФ различных жидких грузов - мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды и т.д. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

Танкер - снабженец способен без швартовки к другому плавательному средству передавать и принимать различные жидкости, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и перекидку сухой "нагрузки" с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Функциональные возможности нового танкера позволяют ему выдавать на борт или кильватерным способом горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров.

Самостоятельное плавание танкера в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления Arc 4 и имеет возможность самостоятельного хождения в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Будущее судно назвали в честь генерал-полковника Василия Васильевича Никитина, в свое время возглавлявшего Центральное управление ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР.

Досье "РГ"

17 декабря 2020 года Минобороны РФ заключило контракт с "Невским судостроительно-судоремонтным заводом" на строительство серии из трех средних морских танкеров проекта 23130. Головное судно данного проекта - танкер "Академик Пашин" было собрано два года назад. Оно стало первым за последние 37 лет средним морским танкером, принятым в состав ВМФ. Сейчас это судно успешно выполняет задачи в составе Северного флота.

Танкер был построен с применением современных технологий. Он обладает неограниченным районом плавания, усиленным ледовым классом, способен перевозить 7,5 тысячи тонн грузов различной номенклатуры и обеспечивать их выдачу на ходу одновременно трем кораблям.

Судно назвали в честь известного российского инженера-кораблестроителя Валентина Михайловича Пашина, Героя Российской Федерации, академика РАН. Больше двух десятков лет он возглавлял Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова. Пашин - автор более 150 научных публикаций по проектированию кораблей, а также большого количества изобретений.

Юрий Гаврилов