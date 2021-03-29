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ЦАМТО

Береговая охрана Индии приняла на вооружение патрульный корабль класса "Викрам"

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Корабль "Викрам" (Vikram)
Корабль "Викрам" (Vikram).
Источник изображения: IBTimes India

ЦАМТО, 26 марта. В порту Ченнаи (штат Тамилнад) 24 марта состоялась церемония ввода в боевой состав Береговой охраны Индии нового патрульного корабля прибрежной зоны (OPV) "Вайра" класса "Викрам".

"Вайра" является шестым из семи патрульных кораблей класса "Викрам", строящихся компанией Larsen & Toubro (L&T) для Береговой охраны Индии. Корабль войдет в боевой состав Восточного зонального командования Береговой охраны Индии, а его портом приписки станет Тутикорин.

Как сообщал ЦАМТО, строительство осуществляется в рамках контракта стоимостью 14320 млн. рупий (220 млн. долл.) на поставку 7 кораблей OPV, подписанного правительством Индии с Larsen & Toubro в марте 2015 года. Корабли предназначены для патрулирования, обеспечения безопасности на море, наблюдения, борьбы с контрабандой и пиратством, проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, предполагается ограниченное боевое применение данных кораблей в случае возникновения вооруженных конфликтов.

Головной корабль серии, "Викрам" (Vikram), был передан командованию Береговой охраны Индии 11 апреля 2018 года. Второй корабль, "Виджайя" (Vijaya), компания поставила в августе 2018 года, третий, "Виера" (Veera), – в апреле 2019 года, четвертый, "Вараха" (Varaha), – 25 сентября 2019 года, пятый, "Варад" (Varad), – в феврале 2020 года. Спуск на воду шестого корабля серии, "Вайра" (Vajra), состоялся на предприятии в Каттупалли 27 февраля 2020 года. Седьмой и последний корабль серии планируется принять на вооружение в 2021 году.

Длина корабля составляет 98 м, максимальная ширина – 15 м, осадка – 3,6 м, водоизмещение – 2140 т. Он оснащен двумя двигателями серии MTU 8000, максимальная скорость – 26 узлов, дальность плавания на крейсерской скорости 12 узлов – 5000 морских миль. Экипаж – 106 человек, включая 12 офицеров.

Корабль может нести двухдвигательный вертолет, к примеру "Дхрув", для расширения возможностей по патрулированию и проведению поисково-спасательных операций. На борту также могут быть размещены до четырех надувных шлюпок с жестким корпусом (RHIB). В качестве основного вооружения используется 30-мм артиллерийская установка CRN-91 Sarath с пушкой 2A42, позволяющая поражать цели на дальностях до 4 км, и два 12,7-мм пулемета. Корабли сертифицированы Американским бюро судоходства и уполномоченным органом в Индии. На борту установлено оборудование для ликвидации разливов нефти.

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Страны
Индия
США
Продукция
2А42
Dhruv
Проекты
2020-й год
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