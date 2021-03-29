Произведенный на ОДК "Сатурн" дизель-газотурбинный агрегат уже установлен на фрегат "Адмирал Исаков"

ЦАМТО, 25 марта. В ходе рабочего визита в Ярославскую область генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и губернатор Дмитрий Миронов обсудили перспективы развития судостроения и машиностроения в регионе.

По словам Дмитрия Миронова, "отрасль судостроения играет важную роль в структуре промышленности Ярославской области, обладает высоким научно-техническим потенциалом. Объем отгруженной продукции в 2020 году составил порядка 14,5 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На предприятиях отрасли трудятся около 3 тыс. человек. Правительство региона в рамках своей компетенции оказывает судостроителям поддержку в организации производственной кооперации, содействует в выходе на внешние рынки".

"Здесь расположен ОДК "Сатурн", наш ключевой поставщик по кораблям первого ранга. Произведенный на предприятии дизель-газотурбинный агрегат уже установлен на фрегат "Адмирал Исаков", в ближайшее время начнутся его ходовые испытания. В дальнейшем агрегатами будет комплектоваться целая серия кораблей первого и второго ранга, которые для нас являются нашим традиционным "продуктовым набором", – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. – Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения. В первую очередь, это двигатели внутреннего сгорания, у нас уже есть успешный опыт того, что называется "оморячиванием" двигателей 536-го семейства Ярославского моторного завода. Будем рады, если предприятия, расположенные здесь, встроятся в нашу производственную цепочку".

Между Объединенной судостроительной корпорацией и Ярославской областью действует соглашение по использованию компетенций судостроительных предприятий Ярославской области для нужд российского рынка, заключенное в 2018 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".