Оригинал взят у коллеги dambiev в Вторая в мире подводная лодка на литий-ионных батареях введена в строй

24 марта 2021 года в японском Кобе на судостроительном предприятии Kobe Shipyard & Machinery Works корпорации Mitsubishi Heavy Industries состоялась торжественная церемония ввода в строй Военно-морских сил самообороны Японии построенной там неатомной подводной лодки SS 512 Toryu (12-й в серии типа Soryu), которая стала второй в мире боевой дизель-электрической подводной лодкой, оснащенной литий-ионными аккумуляторными батареями. Внедрение литий-ионных аккумуляторов позволит отказаться на японских подводных лодках от применения не только традиционных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, но и воздухонезависимых двигателей Стирлинга. Строительство лодки SS 512 Toryu велось с 2017 года в Кобе на верфи корпорации Kawasaki Heavy Industries, лодка была спущена на воду 6 ноября 2019 года. Первая в мире боевая дизель-электрическая подводная лодка SS 511 Oryu, оснащенная литий-ионными аккумуляторными батареями была передана в состав Морских сил самообороны Японии в марте 2020 года.