Словакия покупает израильские радары

Израиль и Словакия завершили переговоры о продаже крупной партии радаров. Вчера, 25 марта, пресс-служба израильской компании IAI объявила о подписании контракта на 17 РЛС общей стоимостью €148 млн.

«Флагманский радар MMR, производимый ELTA systems (дочерней компанией IAI), предоставит Минобороны Словакии полную оценку ситуации в воздухе. Радар обнаруживает воздушные угрозы, классифицирует их, рассчитывает уровень угрозы и предоставляет важные данные, которые позволяют системам одновременно нейтрализовать несколько целей. Кроме того, эти РЛС совместимы с системами НАТО», — сообщили в пресс-службе компании IAI.

Промо-ролик РЛС ELM-2084 MMR

Ранее Минобороны Словакии заявляло, что намерено приобрести радары дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. При этом в пресс-службе IAI упомянули только системы ELM-2084 MMR. Эта многоцелевая РЛС, работающая в S-диапазоне, входит в состав систем ПВО «Спайдер», «Железный купол» и «Праща Давида». Кроме того, контракт включает «передачу технологий и промышленное сотрудничество».

В IAI указывают, что радары ELM-2084 MMR способны отслеживать артиллерийские мины, снаряды и ракеты, а также высчитывать места, куда они ударят. Кроме того, эти РЛС определяют координаты огневых точек, а также могут управлять ракетами-перехватчиками класса «земля-воздух».