Войти
Российская газета

Российско-белорусский десант высадился под Могилевом

424
0
0
Виктория Чернышева
Виктория Чернышева.

На полигоне "Осиповичский" под Могилевом состоялась высадка российских и белорусских десантников. В учениях принимали участие более 100 военнослужащих ВДВ и сил специальных операций РБ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, десантирование сводного отряда проводилось из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД. Учения проводились с боевой стрельбой из различного вида оружия.

На первом этапе учений, которые начались 24 марта, условные боевики окружили одну из парашютно-десантных рот. Для деблокады окруженных часть сводного отряда воздушным способом была доставлена в район движения бандформирования, где организовала засаду. Совместным ударом двух подразделений банда была разгромлена.

Десантники двух стран также тренировались в защите автомобильных колонн от нападений диверсионных групп противника. В ассистентах у ВДВ была крупнокалиберная ствольная артиллерия, РСЗО "Ураган", учебно-боевые Як-130 и вертолеты Ми-8МТВ5. Завершатся совместные учения 27 марта.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Ми-8
Ми-8МТ
Ураган РСЗО
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.10.2019
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
13.02.2017
Для безопасности Беларуси учение «Запад-2017» необходимо
18.12.2014
Россия впервые опередила США по выпуску боевых самолетов
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
13.08.2009
ВВС: контуры нового облика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК