Российско-белорусский десант высадился под Могилевом

На полигоне "Осиповичский" под Могилевом состоялась высадка российских и белорусских десантников. В учениях принимали участие более 100 военнослужащих ВДВ и сил специальных операций РБ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, десантирование сводного отряда проводилось из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД. Учения проводились с боевой стрельбой из различного вида оружия.

На первом этапе учений, которые начались 24 марта, условные боевики окружили одну из парашютно-десантных рот. Для деблокады окруженных часть сводного отряда воздушным способом была доставлена в район движения бандформирования, где организовала засаду. Совместным ударом двух подразделений банда была разгромлена.

Десантники двух стран также тренировались в защите автомобильных колонн от нападений диверсионных групп противника. В ассистентах у ВДВ была крупнокалиберная ствольная артиллерия, РСЗО "Ураган", учебно-боевые Як-130 и вертолеты Ми-8МТВ5. Завершатся совместные учения 27 марта.

Николай Грищенко