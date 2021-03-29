США продолжают подталкивать Украину к войне с Россией

Американский сухогруз Ocean Glory доставил в порт Одессы военное снаряжение и армейские внедорожники Humvee.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Думская». В общей сложности Украина получила от США около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников Humvee.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты сохранят политику наращивания потенциала Вооруженных сил Украины для противостояния «российской агрессии».

Еще в октябре 2020 года кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден пообещал оказать республике военную помощь в случае победы на выборах. Он отметил, что Киеву будет поставлено «в том числе и летальное оружие».

В 2020 финансовом году Украина закупила у Вашингтона вооружения на рекордную сумму в 510,5 млн долларов.