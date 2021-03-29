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Военно-промышленный курьер

США продолжают подталкивать Украину к войне с Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский сухогруз Ocean Glory доставил в порт Одессы военное снаряжение и армейские внедорожники Humvee.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Думская». В общей сложности Украина получила от США около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников Humvee.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты сохранят политику наращивания потенциала Вооруженных сил Украины для противостояния «российской агрессии». 

Еще в октябре 2020 года кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден пообещал оказать республике военную помощь в случае победы на выборах. Он отметил, что Киеву будет поставлено «в том числе и летальное оружие». 

В 2020 финансовом году Украина закупила у Вашингтона вооружения на рекордную сумму в 510,5 млн долларов.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
Проекты
2020-й год
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