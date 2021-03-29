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Подводная лодка «Магадан» отправится на Тихоокеанский флот

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан», предназначенная для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, спущена на воду в Санкт-Петербурге.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года, сообщает Интерфакс.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащаются крылатыми ракетами «Калибр».

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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