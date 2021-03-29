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Российская газета

Иностранные курсанты впервые совершили парашютные прыжки в Сибири

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Свои первые прыжки с парашютом выполнили иностранные учащиеся пятого курса Новосибирского высшего военного командного училища. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, это первые подобные упражнения иностранных курсантов на территории Сибири.

Численность учащихся специального факультета НВВКУ на сегодняшний день превышает 200 человек, они приехали в Новосибирск из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Старшекурсники выполнили прыжки с использованием российских парашютных систем Д-10. Вертолет Ми-8АМТШ поднял их в воздух на высоту около 800 метров. Такие прыжки считаются одним из наиболее сложных элементов подготовки будущих разведчиков.

Перед выполнением прыжков курсанты прошли специальную подготовку. Они отработали методику приземления, проверку купола парашюта, прошли необходимый инструктаж со стороны опытных наставников. Каждого из парашютистов обследовали медики и только после этого допустили до прыжка на аэродроме "Бердск-Южный".


Никита Зайков (Новосибирск)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Проекты
Медицина
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