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ЦАМТО

В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ

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Военно-техническое сотрудничество Украины и США
Военно-техническое сотрудничество Украины и США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS

ЦАМТО, 26 марта. В порт Одессы прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для Вооруженных сил Украины, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местное издание "Думская".

Судно Ocean Glory зашло в Одессу вечером 24 марта. По информации "Думской", сухогруз доставил около 350 тонн военного снаряжения, в частности, 35 армейских внедорожников HMMWV. Разгрузка оборудования может продлиться до 26 марта.

Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках, отмечает агентство.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделят 150 млн. долл. в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) – после того как власти удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в реформах в этой сфере. При этом проект оборонного бюджета США, согласованный обеими палатами конгресса, предполагает военную помощь Украине в 250 млн. долл. в 2021 ф.г.

В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.

В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину – это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса, передает "РИА Новости".

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