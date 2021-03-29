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РИА Новости

Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня очередное торжественное событие, мы спускаем подводную лодку "Магадан", третью в тихоокеанской серии. Несмотря на то, что 2020 год выдался тяжёлым, тем не менее, заказ спускается в сроки заключённого контракта", - сказал на торжественной церемонии спуска гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Он поблагодарил всех участников строительства за самоотверженный труд и отметил, что предприятие готово к строительству новых кораблей.

Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что "адмиралтейцы показывают высочайший профессионализм". "Я уверен, что строительство серии будет завершено своевременно", - добавил он.

Как уточнил Бузаков, подлодка будет передана ВМФ до 25 ноября.

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота стала подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", ее передали флоту в ноябре 2019 года. Вторую, получившую название "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в 2021 году.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
NATO
ТОФ
ЧФ
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