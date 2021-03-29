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ЦАМТО

Ростех представил решение для цифровизации Арктики

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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 26 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представил на выставке "Госзаказ-2021" комплексный проект по созданию высокоточной навигационно-телекоммуникационной системы для Арктической зоны РФ.

Решение стабильно работает в сложных физико-географических условиях приполярных районов, устойчиво к кибератакам и обеспечивает непрерывный контроль местоположения судов.

Система наблюдения, навигации и связи, предлагаемая ПАО "Интелтех" холдинга "Росэлектроника" для работы в Арктической зоне РФ, представляет собой комплекс стационарных и мобильных радиотехнических постов. Каждый пост состоит из нескольких подсистем, которые обеспечивают работу одновременно по десяткам направлений. Подсистема наблюдения осуществляет мониторинг ледовой, гидрометеорологической, радиационной, сейсмической обстановки в режиме реального времени. Телекоммуникационная подсистема – связь в УКВ- и КВ-диапазонах, по каналам ВОЛС, спутниковой, метеорной и тропосферной связи. Навигационная подсистема обеспечивает контроль местоположения судна по спутниковым или наземным радионавигационным системам.

Кооперация предприятий "Росэлектроники" во главе с ПАО "Интелтех" с 2019 года активно работает совместно с ООО "Русатом Карго" Госкорпорации Росатом по вопросам создания и развития цифровой инфраструктуры для арктической зоны. В частности, предприятиями холдинга разработаны решения по системам управления арктических контейнеровозов, транспортно-логистических узлов и созданию единого информационного пространства транспортного коридора Северного морского пути, которое объединит ситуационные центры, суда, гидрометеорологические посты и грузовые порты. Для интеграции судов в единую инфокоммуникационную систему предлагается оборудовать их интеллектуальными приборами и комплексами телекоммуникации на базе искусственного интеллекта.

"Одним из ключевых направлений развития Арктической зоны РФ является формирование эффективной инфраструктуры Северного морского пути. Представленное нами решение позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения северных акваторий, снизить навигационные и экологические риски, повысить качество управления территориальными объектами и системами арктической зоны", – отметил генеральный директор ПАО "Интелтех" Юрий Николашин.

Федеральный проект "Северный морской путь" в составе "Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры" предусматривает мероприятия по развитию морских портов и терминалов, аварийно-спасательного и вспомогательного флота, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения судоходства, развитию энергетических мощностей, обеспечению безопасности мореплавания и связи, развитию отечественного судостроения, обеспечению экологической безопасности, модернизации аэропортового хозяйства, расширению сети станций метеорологических наблюдений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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