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Российская газета

Стало известно о встрече эсминцев ВМС США с неизвестными дронами

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Источник изображения: U.S.Navy photo/wikipedia.org

Несколько ракетных эсминцев ВМС США летом 2019 года оказались под наблюдением неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Идентифицировать дроны американскому командованию не удалось.

Как сообщает издание Popular Mechanics, инцидент произошел, когда корабли находились в плаванье у берегов Южной Калифорнии. Первым пару "таинственных" беспилотников обнаружила команда эсминца Kidd. Для фиксации инцидента были привлечены члены корабельной команды из службы фотографирования (SNOOPIE).

Неизвестные беспилотники также наблюдали ракетные эсминцы Rafael Peralta и Finn. Причем дроны появлялись несколько раз 19 и 25 июля.

"Беспилотники не были идентифицированы как гражданские модели, и, несмотря на то, что в дни встреч поблизости находился круизный лайнер, имеющиеся на его борту дроны не соответствовали описанию таинственных беспилотников и не были в воздухе в точное время наблюдений", - говорится в публикации.

При этом, как сообщает издание, находившиеся в районе другие эскадренные миноносцы - Pinckney и Paul Hamilton не заметили никаких дронов.

Отметим, что эсминцы класса Arleigh Burke считаются одними из самых современных в ВМС США. На вооружении каждого корабля находятся крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk с дальностью до 2500 километров.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Компании
Rafael
Проекты
Hamilton
БПЛА
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