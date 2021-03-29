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ЦАМТО

В Нигерию доставлен первый истребитель JF-17 "Тандер"

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Источник изображения: https://www.pac.org.pk/

ЦАМТО, 26 марта. Самолет Ил-76 ВВС Пакистана доставил на 21-ю авиабазу ВВС Нигерии (Макурди) первый легкий многоцелевой истребитель JF-17 "Тандер" в рамках подписанного в 2016 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, информация о продаже JF-17 Нигерии ограничена. В сентябре 2016 года на проходившей в ЮАР выставке AAD (Africa Aerospace and Defence) Нигерия и Пакистан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки многоцелевых истребителей JF-17 "Тандер".

Оборонный бюджет Нигерии на 2016 год предусматривал выделение на приобретение трех JF-17 "Тандер" 5 млрд. найра (25 млн. долл.). Кроме того, в Пакистане предполагалось закупить 10 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушак" за 2,06 млрд. найра. Всего в бюджетах Нигерии на 2016 и 2018 годы на финансирование покупки самолетов были выделены 19,7 млрд. найра (54 млн. долл.).

В октябре 2018 года Экономический координационный комитет (ECC) правительства Пакистана одобрил предоставление суверенных гарантий оплаты производства трех истребителей JF-17 "Тандер" на сумму 184,3 млн. долл. для ВВС Нигерии в рамках ранее подписанного контракта. Данный документ является поручительством правительства Пакистана в том, что самолеты и сопутствующее оборудование будут поставлены компанией PAC Kamra покупателю в соответствии с контрактом.

По сообщениям СМИ, сборка самолетов с номерами NAF-720, NAF-721 и NAF-722 (заводские номера 2P-60, 2P-61 и 2P-62) завершилась осенью 2020 года, после чего они применялись в Пакистане для подготовки личного состава ВВС Нигерии.

В ноябре 2020 года на странице в Twitter администрации президента Нигерии были опубликованы списки новой авиационной техники, которая поступила на вооружение ВВС Нигерии с момента прихода к власти Мухаммаду Бухари и должна быть поставлена в ближайшей перспективе. В числе прочих самолетов и вертолетов в перечне значатся три JF-17.

Нигерия стала вторым заказчиком "Тандер" после ВВС Мьянмы. Закупленные ВВС Нигерии JF-17 предназначены для применения в операциях против боевиков в северной части страны. Как ожидается, в случае успешного применения истребителей первой партии, ВВС Нигерии приобретут дополнительные JF-17.

JF-17 разработан китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC) при участии Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Длина самолета – 14 м, размах крыла – 8,5 м. Максимальный взлетный вес самолета – 12395 кг, масса боевой нагрузки на семи точках подвески – до 4000 кг, перегоночная дальность – 3460 км, максимальная скорость – 1,6 М, практический потолок – 16,8 км. JF-17 может оснащаться управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" различных типов, включая "A-Дартер", AIM-9L/P, Mica, Aspid, AM-39, а также авиабомбами Mk.82, Mk.84, GBU-10, GBU-12.

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GBU-12
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