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Российская газета

Почему США обеспокоены распространением российской системы С-400

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Источник изображения: Денис Беляев / Министерство обороны РФ / ТАСС

Озабоченность США тем, что все больше стран хотят приобрести российские системы ПВО С-400, вызвана сочетанием геополитических и военных факторов.

С одной стороны, американцы хотят, чтобы их союзники, а также нейтральные государства приобретали вооружение у США. С другой стороны, они опасаются, что их самолеты-"невидимки" F-22 и F-35 просто не смогут спокойно летать, так как будут постоянно под прицелом С-400, полагает обозреватель издания The National Interest Крис Осборн.

Как уже писала "РГ", США продолжают оказывать давление на Турцию с тем, чтобы она отказалась от российских систем ПВО, и это несмотря на то, что сделка уже совершена, а противовоздушные комплексы поставлены заказчику. Эта тема также поднималась по итогам недавнего визита министра обороны США Ллойда Остина в Индию.

По мнению Криса Осборна, помимо того, что США пытаются правдами и неправдами склонить другие страны приобретать именно их оружие, в истории с противодействием распространению С-400 есть и чисто военные опасения. Как известно, российские системы ПВО активно совершенствуются, и самолеты, выполненные с применением стелс-технологий, для них невидимками вовсе не являются.

К тому же расчеты С-400 являются мобильными и способны выполнять задачи самостоятельно, в то же время они могут объединяться в цифровую сеть, которая способна вести быстролетящую цель и передавать информацию о ней от одного узла к другому. Из-за этого у F-22 и F-35 остается гораздо меньше возможностей уйти от слежения за счет маневрирования и скорости.


Алексей Иванов

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Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-22
F-35
С-400 Триумф
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