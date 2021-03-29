Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками

С разведчиками отдельной бригады морской пехоты Северного флота проведены первые практические занятия по освоению традиционных видов транспорта коренных народов Крайнего Севера. Мероприятие состоялось в оленеводческом хозяйстве, расположенном в районе поселка Ловозеро Мурманской области.

Обучение военнослужащих проводили опытные каюры из числа местных жителей. Они рассказали об особенностях содержания и выучки животных, поделились своими навыками управления оленьими упряжками.

Собачьи упряжки были доставлены специально для практических занятий морских пехотинцев из села Алакуртти из расположения отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. Их привезла военный инструктор Надежда Тимонина, которая профессионально занимается ездовым спортом – гонками на собачьих упряжках и обучает этому мастерству арктических мотострелков.

В районе ловозерской тундры разведчики морской пехоты попробовали самостоятельно управлять животными, запряженными в нарты, а также отработали тактику рейдовых действий в условиях Арктики.

Занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками стало одним из элементов полевого сбора разведчиков морской пехоты Северного флота, в ходе которого они отрабатывают навыки выживания в природных условиях Крайнего Севера и Арктики, говорит пресс-служба СФ.