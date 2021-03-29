Турция построила субмарину с анаэробным двигателем

Турция уверенно движется к созданию подводной лодки собственной разработки. Вчера, 25 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что на верфи Gölcük Shipyard (провинция Коджаэли) прошла торжественная церемония спуска на воду первой субмарины типа Reis.

Подлодка получила название Piri Reis и является первой из шести субмарин типа Reis, строящихся по модернизированному проекту Type 214TN в партнёрстве с немецкой компанией ThyssenKrupp. В пресс-службе ВМС Турции указывают, что постройка этих субмарин имеет важное значение, поскольку Турция намерена освоить ряд технологий для создания полностью отечественной подводной лодки.

Спуск на воду субмарины Piri Reis Источник изображения: navalnews.com

Постройка Piri Reis началась в 2015 году, в боевой состав флота субмарина должна поступить в следующем году. Последнюю из шести подлодок типа Reis планируется закончить к 2027 году, после чего Турция сосредоточится на строительстве отечественных субмарин. ВМС Турции уже насчитывают 12 субмарин, построенных на базе немецкого проекта Type 209.

Проект Type 209 был разработан западногерманским конструкторским бюро Ingenieur Kontor Lübeck в 60-е годы. Благодаря удачной конструкции и относительно невысокой стоимости субмарины этого проекта до сих пор продолжают выпускаться в различных модификациях. Существует пять основных серий подлодок Type 209: 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500, которые отличаются друг от друга размерами, водоизмещением и штатным вооружением. Подлодки Type 209 состоят на вооружении флотов 14 стран, за время существования проекта построено более 70 единиц. Также на базе проекта 209 создаются современные версии подлодок. В частности, субмарины проекта Type 214 отличаются увеличенным водоизмещением (1700 т в надводном положении) и большей автономностью. Проект Type 214TN включает анаэробный двигатель. Кроме того, эти субмарины имеют водоизмещение 1850 т.