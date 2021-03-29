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Китайские эксперты о китайском истребителе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китайский многоцелевой истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит другие аналогичные самолеты, в том числе, свой оригинал - российский многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30, модификации которого более двух десятков лет пользуются успехом на международном военном рынке.

Об этом сообщила китайская газета Global Times. Утверждение о превосходстве скопированного китайцами у России J-16 исходит от их же экспертов. «J-16 часто летают возле Тайваньского пролива, а также прикрывают западные границы Китая. Аналитики заявили, что этот истребитель является одним из основных элементов китайских войск противовоздушной обороны», - указывает издание.

Оно приводит слова летчика-инструктора Ван Сунси из ВВС Северного командования Народно-освободительной армия Китая.

«J-16 нет изъянов, потому что он оснащен оружием, действующим в любых погодных условиях. Что касается характеристик, то J-16 превосходит все типы самолетов, на которых я летал. Если говорить об управляемости, то J-16 является самолетом поколения 3,5», - отметил пилот.

По его словам, по внешнему виду J-16 мало отличается от Су-30, но внутри есть множество серьезных отличий. Он заявил, что J-16 «ушел от Су-30 вперед на целое поколение».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Продукция
Су-30
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