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Военно-промышленный курьер

За территориальные амбиции Японии будут отдуваться США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Япония и США приступили к проработке совместного заявления по итогам предстоящей встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена, которая должна состояться в первой половине апреля в Вашингтоне.

Как сообщила газета Yomiuri, в этот документ планируется включить пункты, касающиеся спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и Тайваньского пролива.

Речь идет о том, чтобы четко прописать в нем оборонные обязательства США перед Японией. В частности, тот факт, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. 

Кроме того, стороны планируют отметить важность мира и стабильности в Тайваньском проливе на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
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