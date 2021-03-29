За территориальные амбиции Японии будут отдуваться США

Япония и США приступили к проработке совместного заявления по итогам предстоящей встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена, которая должна состояться в первой половине апреля в Вашингтоне.

Как сообщила газета Yomiuri, в этот документ планируется включить пункты, касающиеся спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и Тайваньского пролива.

Речь идет о том, чтобы четко прописать в нем оборонные обязательства США перед Японией. В частности, тот факт, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Кроме того, стороны планируют отметить важность мира и стабильности в Тайваньском проливе на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.