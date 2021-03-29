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ЦАМТО

Астраханский СРЗ начал строительство нового судна по заказу Минобороны

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Церемония закладки для ВМФ России спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Астрахани 25.03.2021
Церемония закладки для ВМФ России спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Астрахани 25.03.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и astrakhan.su

ЦАМТО, 26 марта. На верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в АО "ОСК") 25 марта состоялась торжественная церемония закладки спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков", строящегося по заказу МО РФ.

В церемонии приняли участие представители Военно-морского флота, администрации Астраханской области и города Астрахань, работники предприятия.

Спасательно-буксирное судно "Михаил Чеков" (разработка нижегородского КБ "Вымпел") предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 м. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Новое судно получило свое название в честь Михаила Чекова – офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъем потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.

СБС "Михаил Чеков" станет для астраханских корабелов седьмым судном в линейке проекта 22870. Головной буксир проекта "СБ-45" был передан Военно-морскому флоту в 2014 году.

Длина СБС проекта 22870 составляет 57 м, ширина – 14 м, водоизмещение наибольшее – 1605 т, скорость – 14 узлов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22870
ЧФ
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