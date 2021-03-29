"Технодинамика" выпустила более 1280 тонн спецпокрытий для российских подлодок

Cпуск на воду через спусковой плавучий док строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 20.09.2018.

ЦАМТО, 26 марта. Чебоксарское производственное объединение им. В.И.Чапаева холдинга "Технодинамика" в 2020 году поставило судостроительным предприятиям России 1280 тонн гидроакустических пластин.

Спецпокрытия "Технодинамики" используются на всех отечественных подводных лодках, снижая их заметность при гидроакустическом наблюдении.

Спецпокрытие представляет собой несколько запрессованных слоев различных резин, центральный из которых содержит особые каналы. Такая конструкция обеспечивает звукопоглощающую и отражающую способность гидроакустических покрытий.

ЧПО им. В.И.Чапаева реализует полный цикл производства уникальных техпластин – от подготовки компонентов, изготовления резиновых смесей и полуфабрикатов до производства и акустических испытаний готовой продукции.

"Технодинамика" выпускает техпластины с различными гидроакустическими параметрами для дизельных, дизель-электрических и атомных подводных лодок типа "Варшавянка", "Борей", "Ясень", "Ясень-М" и "Борей-А", а также комплектует резинотехническими изделиями плавучие атомные теплоэлектростанции, надводные военные фрегаты.

"Для разных типов подлодок выпускаются специальные покрытия с уникальными техническими характеристиками. Сейчас завершилась модернизация новейшего покрытия для подлодок проекта "Борей-А", которое будет запущено в производство уже в мае этого года, – рассказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. – Учитывая значимость спецпокрытий, в 2019 году на ЧПО им. В.И.Чапаева было завершено технологическое переоснащение производства гидроакустических покрытий для нужд Минобороны России. В результате удалось увеличить мощности предприятия и решить задачи по совершенствованию акустических, эксплуатационных и ресурсных свойств самих пластин. Сегодня предприятие ежегодно может выпускать до 1500 тонн спецпокрытий, обеспечивающих надежную защиту отечественных подлодок".

Гидроакустические пластины крепятся на легкий корпус подлодки снаружи с помощью герметика, дополнительно фиксируются специальными винтами и покрываются защитной краской. Вес одной пластины может достигать 80 кг, при этом для покрытия одной подлодки требуется несколько тысяч таких изделий.

Среди основных заказчиков и партнеров "Технодинамики" – ведущие судостроительные предприятия страны: АО "ПО "Севмаш", Центр судоремонта "Звездочка", "Адмиралтейские верфи", Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", Судостроительный комплекс "Звезда", Центр судоремонта "Дальзавод".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".