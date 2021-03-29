"Россия далеко зашла": США раскрыли цель переброски войск в Арктику

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Космические спутники, мощная мобильная группировка войск, новые виды вооружений и техники — США намерены прочно закрепиться в Арктике и установить там абсолютное господство. Пентагон опубликовал очередную стратегию, в которой предполагается полностью вытеснить с Севера Россию и Китай. Что из этого выйдет — в материале РИА Новости.

Великое противостояние

Во вступлении к стратегическому документу подчеркивается, что армия США "существует для защиты американской нации и сохранения мира". Поэтому войска "должны быть хорошо укомплектованы, обучены и вооружены" и готовы действовать в любом уголке мира. В том числе — в Арктике. Крайний Север, по мнению Пентагона, сегодня стал одновременно ареной соперничества, плацдармом возможного конфликта, платформой для глобальной демонстрации силы, а также жизненно важным регионом с богатейшими природными ресурсами.

Приводится статистика: в Арктике сосредоточено 13 процентов мировых залежей нефти (90 миллиардов баррелей), треть — природного газа (47 триллионов кубометров). Неудивительно, что американцев так волнует этот регион.

Арктическую стратегию разработали в связи с усилением России, а также из-за амбиций Китая. Москва, считают в Пентагоне, стремится закрыть для других стран Арктику. Конечно, американцы крайне обеспокоены и тем, что не могут контролировать Северный морской путь.

Авторы доклада признают, что русские отстаивают свое историческое право на Север, поскольку контролируют здесь весьма обширные территории. В то же время Пекин, хоть и не располагает собственными землями в Арктике, старается получить доступ к ее природным ресурсам, морским маршрутам, укрепиться в военной, экономической и научной сферах.

И Россия, и КНР не жалеют средств для доминирования в Арктике, утверждает документ. Так, в регион поступают самые передовые разработки российской оборонной промышленности. С 2010-го Москва, по данным американских аналитиков, инвестировала более миллиарда долларов в реконструкцию 13 аэродромов, модернизацию радиолокационных станций, в том числе РЛС на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Учения морпехов Северного флота под Мурманском Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой Северного флота

Образовался защитный купол, практически полностью покрывающий северное побережье и прилегающие воды. Серьезно повысились возможности обнаружения и отслеживании кораблей и самолетов. В Артике появились и наступательные вооружения: гиперзвуковые крылатые ракеты, высокоточные боевые системы, которые американцы считают угрозой своей безопасности.

"Арктика потенциально может стать спорным пространством, где главные соперники Соединенных Штатов — Россия и Китай — стремятся использовать военную и экономическую мощь для получения и сохранения доступа в регион в ущерб интересам США. В национальной стратегии Арктика рассматривается как коридор для расширения стратегической конкуренции великих держав между индо-тихоокеанским и европейскими регионами", — говорится в документе.

Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Sgt. Devin Andrews

Грандиозные планы

Главная цель Пентагона — завоевать господство в Арктике. Действовать американцы будут системно: разработают новую методику подготовки военнослужащих для службы в условиях экстремально низких температур, создадут специальную технику, вооружение и оборудование для постоянного пребывания в Заполярье.

В первую очередь США хотят разместить на Аляске так называемую мультидоменную (многосферную) оперативную группировку (Multi-domain Task Force, MDTF), включающую в себя крупные подразделения Военно-воздушных и Военно-морских сил.

MDTF — новая концепция Пентагона, одобренная несколько лет назад. Предполагает эффективные боевые действия в пяти сферах — на земле, в море и воздухе, космосе и киберпространстве. При этом требуется четкое взаимодействие между различными видами и родами войск, взаимное использование их возможностей. Такие подразделения, например, разместили в Тихоокеанском регионе.

В Арктике тоже предстоит отрабатывать экспериментальные методы войны на тактическом и стратегическом уровнях, а также определить приоритетные направления модернизации сухопутных сил для применения в экстремальных условиях. Ожидается, что MDTF активно задействует орбитальную группировку.

Суровый климат серьезно осложняет реализацию этой программы. На Аляске уже разместили несколько воинских формирований, но пока не ладится их сетевая интеграция, поскольку высокие широты ограничивают возможности логистики и инфраструктуры.

Радиолокационная станция ВВС США Clear Air Force Station на Аляске Источник изображения: CC0 / U.S. Army Corps of Engineers /

Тем не менее Пентагон за счет множества исследований и испытаний надеется повысить мобильность арктических войск, доработать вооружение, модернизировать технику, ввести в строй новую.

Для повышения качества космической связи придется построить сеть наземных ретрансляторов. Кроме того, в Арктике развернут мобильные командные пункты, а также ускорят разработку беспилотников, предназначенных для суровых климатических условий.

Американские морские пехотинцы во время учений Cold Response 2016 на военной базе Вернес в Норвегии Источник изображения: © Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret

Северный рубеж

На самом деле Пентагон, по сути, новичок в Арктике. Да, на Аляске есть войска, американцы регулярно участвуют в учениях в Норвегии, Финляндии и других северных странах. Но в Вашингтоне признают безоговорочное лидерство России, обладающей колоссальным опытом освоения северных территорий, научной работы, строительства гражданской и военной инфраструктуры за полярным кругом. И хотя после распада СССР многие объекты попросту бросили и почти всех военных вывели на Большую землю, за последние годы страна серьезно укрепила военный потенциал в регионе.

В декабре 2014-го создали Объединенное стратегическое командование (ОСК) "Север". Его задачи — освоение новых мест базирования на побережьях и островах Северного Ледовитого океана. Зона ответственности — от Мурманска до Анадыря.

На арктических архипелагах с нуля создают современную военную инфраструктуру с высокотехнологичными и эффективными системами отслеживания обстановки во всех средах — в воздухе, на воде и под водой. На Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах возвели уникальные комплексы "Арктический трилистник" и "Северный клевер" — подобных в высоких широтах районах нет ни у одного государства в мире.

В "Трилистнике" площадью 14 тысяч квадратных метров 150 солдат и офицеров могут находиться совершенно автономно до полутора лет. Есть электростанция, водоочистительная установка, канализация. Практически все помещения изолированы от внешней среды и соединены крытыми галереями. "Северный клевер" построен по такому же принципу, но рассчитан уже на 250 человек.

Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Особое внимание Минобороны России уделяет развитию группировки ВКС. На восстановленных и вновь построенных аэродромах базируются бомбардировщики, перехватчики, истребители, вертолеты. Есть взлетно-посадочные полосы, способные принимать "стратегов". Совершенствуется и система противовоздушной обороны — небо закрывают зенитные ракетные системы С-400, комплексы "Тор" и "Панцирь".

А один из главных факторов сдерживания НАТО — Северный флот — располагает крупнейшей в России группировкой боевых кораблей и подводных лодок. Самые современные образцы вооружений поступают именно на Север. Так, например, первыми носителями гиперзвуковых ракет "Циркон" стали фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подлодка "Северодвинск".