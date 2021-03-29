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Российская газета

"Магадан" взял от "Варшавянки" лучшее и вырос на два поколения

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По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, серийные ДЭПЛ проекта 636.3 можно строить за три года.
По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, серийные ДЭПЛ проекта 636.3 можно строить за три года.
Источник изображения: Олег Кулешов / ЦКБ "Рубин"

Сегодня, 26 марта, в Петербурге на "Адмиралтейских верфях" спускают на воду большую дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Как уже сообщалось, она построена по проекту 636.3 Центрального конструкторского бюро "Рубин" для Тихоокеанского флота и станет третьей в серии из шести аналогичных кораблей, которым назначено нести службу на дальневосточных рубежах.

Два первенца - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - уже завершили полагающиеся испытания, приняты в боевой состав ВМФ России и готовятся к межфлотскому переходу с Балтики на Тихий океан. Он намечался южным маршрутом - через Гибралтар, Средиземное море и Суэцкий канал. А там ЧП - севший на мель гигантский контейнеровоз напрочь перекрыл движение, и разблокировать канал пока не могут. Понятно, что собравшиеся в дорогу военные моряки переживают, когда и как разрешится ситуация.

У экипажа подлодки "Магадан", который еще не видел своего корабля на плаву, сейчас иные заботы - он завершает подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, плановый цикл обучения для команды ДЭПЛ "Магадан" рассчитан до конца апреля, "после чего подводники приступят к освоению вверенной техники и систем вооружения непосредственно на подводной лодке, а также обеспечат ее испытания после достройки на воде".

Подготовка экипажа ведется с использованием новейших учебно-тренажерных комплексов и по специально разработанным программам, которые учитывают "ряд инновационных решений, реализованных при проектировании серии подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота". А таких "адресных" новаций немало - это подтверждают и в конструкторском бюро "Рубин", и в Главном штабе ВМФ.

"Серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов, корабелов и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса", - дал понять главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. По его же словам, "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и спускаемый сегодня на воду "Магадан", учитывают "специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока".

Напомним, что это уже вторая серия, которая создается для ВМФ России по проекту 636.3. Первыми в 2010-2016 годах были спроектированы, построены, прошли все виды испытаний и переданы заказчику шесть аналогичных подлодок для Черноморского флота. В том числе недавно отличившийся в Средиземном море "Ростов-на-Дону".

Исходные ТТХ подводных лодок проекта 636 известны: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 м, скорость подводного хода - 18 узлов. Особенность ДЭПЛ проекта 636.3 - оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ" и новым радиоэлектронным оборудованием.

В ЦКБ "Рубин", в свою очередь отмечают, что проект 636.3, по которому ведется строительство серии, в соответствии с заданием минобороны РФ "глубоко модернизирован и отвечает всем современным требованиям". Конструкторы изначально заложили в эту серию возможность глубокой модернизации. Главные позиции здесь - обеспечение все более высокой скрытности, способность подводной лодки первой обнаруживать противника, удобство и безопасность в эксплуатации, повышение боевой эффективности. Установленные на этих подлодках комплексы и системы подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний двух первых кораблей "тихоокеанской" серии - "Петропавловска-Камчатского" и "Волхова". А сами эти испытания проводились при активном участии специалистов "Рубина".

Сегодняшний именинник "Магадан" - это, строго говоря, уже 72-я подводная лодка исходной серии "Варшавянка" (к ней относятся корабли проекта 877 и проекта 636 в его развитие). Их строили в СССР с начала 80-х годов на четырех верфях - в Ленинграде (Петербурге), Северодвинске, Комсомольске-на-Амуре и Горьком (ныне - Нижний Новгород). Строили для своего ВМФ и на экспорт - в частности, для ВМС Китая, Вьетнама и Алжира.

Казалось бы, дела давно забытых дней, преданья старины глубокой - о чем тут говорить? Какие инновации? А вот послушаем, что говорит генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. "Модернизационный потенциал подводных лодок серии "Варшавянка" после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение - заказ этих кораблей Военно-морским флотом России", - заявил он накануне спуска на воду "Магадана".

А чуть ранее высказался еще более определенно: "Проект 636.3, разработанный по заказу Военно-морского флота России, - это глубоко модернизированная подводная лодка, у которой с первоначальной "Варшавянкой" общего нет, по сути, только корпус. Требования к подводным лодкам сегодня изменились, но значительный модернизационный запас, изначально заложенный в проект, позволяет это учитывать. Боевая эффективность современных дизель-электрических подводных лодок проекта 636 существенно выше тех, которые строились в прошлом. На зарубежном рынке мы предлагаем проект следующего поколения - "Амур 1650", но и "Варшавянка" сохраняет свои позиции. Возможна ее поставка в различных модификациях, включая установку оборудования инозаказчика".

Вместе с "Магаданом" в конце 2019 года на стапеле "Адмиралтейских верфей" была заложена аналогичная ДЭПЛ "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в нынешнем, 2021 году. Сообщалось, что они получат имена "Можайск" и "Якутск". Совсем недавно, в канун Дня моряка-подводника, адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что вся серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 для тихоокеанцев будет построена и введена в боевой состав не позднее 2024 года. И это, по словам главкома, "позволит поднять на новый качественный уровень решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности".

А пока на Тихоокеанском флоте рядом с атомными ракетоносцами четвертого поколения серии "Борей" еще служат подлодки-предвестницы "Варшавянок" - ДЭПЛ проекта 877 "Палтус".


Александр Емельяненков

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