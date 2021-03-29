Новый фрегат УРО для МССЯ: китайская оценка.

Анализ публикаций в китайских специализированных военно-технических изданиях «Корабельное вооружение» и «Современные корабли» показывает, что специалисты кораблестроительного комплекса Поднебесной пристально наблюдают за процессом строительства новых надводных кораблей в Стране Восходящего Солнца. В частности, их внимание привлек новый фрегат УРО.

По данным китайских источников, в рамках концепции по поддержанию преимущества на море конструкторы компании «Мицубиси Хэви Индастриз» в 2014 г. начали разработку фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) под обозначением 30DEX. Однако в 2018 г. данный проект получил обозначение 30 FFM, которое следует расшифровывать следующим образом – буквы «FF» указывают на то, что это фрегат, а буква «М» свидетельствует о том, что данный корабль многофункциональный и должен выполнять широкий круг задач.

В заголовке статьи фотография фрегата УРО «Кумано», второго корабля проекта 30FFM. Спущен на воду 19 ноября 2020 года. К тому моменту первый корабль данного проекта еще находился на стапелях.

Проект фрегата УРО 30 FFM

Фрегат УРО: общая оценка проекта

Согласно тактико-техническому заданию новый фрегат должен иметь полное водоизмещение от 4500 до 5500 тонн с тем, чтобы он мог выполнять задачи сторожевого опорного корабля «второй линии обороны». Известно, что фрегат проекта 30 FFM имеет длину 132,5 м, ширину 16 м, и осадку 9 м. Корпус выполнен в форме «глубокая V», что обеспечивает хорошую устойчивость на больших скоростях и при незначительном волнении.

Комплекс вооружения рассчитан таким образом, чтобы фрегаты проекта 30FFM позволили в перспективе вывести из состава Морских Сил Самообороны Японии (МССЯ) эскадренные миноносцы проектов «Хацуюки» (7 ед.) и «Асагири» (8 ед), а также ракетные катера проекта «Хаябуса» (6).

По данным китайских источников, в период до 2032 г. МССЯ планируют принять на вооружение 22 фрегата УРО проекта 30FFM, срок службы которых должен составить 30 лет. Строительство рассматриваемых фрегатов УРО будут осуществлять одновременно два судостроительных завода, что позволит избежать срыва сроков ввода кораблей в состав МССЯ.

Эсминец МССЯ «Хацуюки»

В настоящее время итальянская кораблестроительная компания Fincantieri ведет разработку аналогичного многофункционального фрегата проекта FFG(X) в интересах ВМС США. Американцы намерены приобрести 10 сторожевиков, но первый корабль будет спущен на воду не ранее 2026 г., т.е. очевидно лидерство японских кораблестроителей в вопросе перевооружения МССЯ на новую технику.

В данном аспекте отметим, что при запуске газотурбинного двигателя на первом японском корабле серии произошла поломка силовой установки по причине попадания мусора. Сдача второго и третьего корабля также была выполнена с отставанием от первоначального графика по причине распространения коронавирусной инфекции в Японии.

Китайские специалисты отмечают, что впервые за несколько десятков лет японские кораблестроители прервали традицию использования американских разработок и создали корабль по собственным чертежам, согласуясь с теми требованиями и пожеланиями, которые выдвинуло командование МССЯ.

Фрегат проекта FFG(X) для ВМС США

Сотрудники китайских кораблестроительных предприятий отмечают, что японские проектировщики впервые разработали корабль с закрытой палубной надстройкой, рассчитанной для максимального снижения радиолокационной и тепловой заметности корабля. Вполне очевидно, что строительство такого корабля привело к росту производственных затрат. Отчасти, причиной роста стоимости, стали сложности при сварке внешней обшивки, для которой была разработана новая маломагнитная сталь. Японским специалистам пришлось дополнительно работать над вопросом деформации сварных швов.

По данным китайских источников, стоимость корабля проекта 30 FFM на данным момент составляет 467 млн. долл. США, что на 10% выше от планового показателя. Известно, что МССЯ подписали с компанией «Мицубиси Хэви Индастриз» контракт на постройку первой серии в количестве 8 (по другим данным 6) кораблей. По замыслу же командования МССЯ планируется приобретение 22 корабля проекта 30 FFM, что вполне адекватно количеству кораблей, которые намечено заменить. Для сравнения, стоимость строительства одного фрегата проекта FFG(X) для ВМС США составляет 781 млн. долл. США.

Обозреватели китайских изданий указывают, что фрегаты УРО проекта 30 FFM в два раза дороже, чем корабли проекта 054А ВМС НОАК, количество которых достигает 30 ед. Цена нового японского боевого корабля сопоставима с эскадренным миноносцем проекта 052Д ВМС НОАК, который имеет водоизмещение более 7000 тонн.

Фрегат проекта 054А ВМС НОАК

Боевые характеристики фрегата УРО 30 FFM

Анализ показывает, что новейший боевой корабль японской разработки превосходит по своим боевым возможностям китайский фрегат проекта 054А по максимальной скорости хода, по дальности пуска противокорабельных ракет (ПКР) и по дальности ведения артиллерийского огня.

Благодаря повышению уровня автоматизации и расширению применения компьютеров, японским конструкторам удалось уменьшить количество членов экипажа до 90 человек, тогда как в других странах для нормального функционирования аналогичных надводных кораблей необходим экипаж в составе 130-140 военнослужащих.

Передвижение корабля обеспечивает силовая установка смешанного типа, а именно: два дизельных двигателя модели 12V22/33DSTC от немецкой компании MAN и один газотурбинный агрегат модели МТ30 от британской компании «Роллс-Ройс». Максимальная скорость составляет 33 узла, однако информации о дальности плавания в открытом доступе не обнаружено. По оценкам китайских специалистов, автономность плавания фрегат проекта 30 FFM составит 30 суток.

Газотурбинный двигатель МТ30 от компании «Роллс-Ройс»

В отношении комплекса вооружения фрегата УРО проекта 30FFM известно, что в носовой части будет размещена артиллерийская установка Мк.45 Mod.4 калибра 127 мм, в боекомплект которой будут входить активно-реактивные корректируемые боеприпасы марки «Vulcano» итальянского производства (дальность полета до 100 км). Разработку аналогичных боеприпасов ведут южнокорейские оружейники в интересах национальных ВМС.

В носовой части также будет размещена универсальная вертикальная пусковая установка Мк.41, позволяющая применять зенитные управляемые ракеты большой дальности типа «Стандарт-2» (пр-во США) и ракеты средней дальности «Тип 03» (дальность пуска до 50 км). Кроме того, ПВО корабля будет обеспечивать механизированная ПУ типа SeaRAM с боекомплектом на 11 ракет. Необходимо учитывать, что ПУ Mk.41 также позволяет выполнять пуски противолодочных управляемых ракет «Тип 07» (японская копия американской ASROC, дальность пуска 30 км).

Кроме того, для борьбы с подводными лодками вероятного противника корабль оснастят двумя трехтрубными торпедными аппаратами типа НОН-303 калибра 324 мм. В дополнение к этим средствам противолодочной борьбы экипаж сможет задействовать вертолет SH-60K, оснащенный опускаемой гидроакустической станцией (ГАС) и торпедами указанного калибра.

Вертолет SH-60J/K

В центральной части палубной надстройки будут размещены две счетверенные пусковые установки для ПКР «Тип 17» с максимальной дальностью пуска 400 км. Это практически в 2 раза дальше, чем у китайских ПКР YJ-83, которыми оснащены большинство надводных кораблей ВМС НОАК.

В перспективе японские специалисты рассчитывают размещать на фрегатах УРО проекта 30 FFM противокорабельные ракеты с дальностью пуска 900 км. Данное вооружение позволит действовать без входа в зону поражения ракетных крейсеров проекта 055 (по классификации НАТО «Жэньхай»), которые оснащают сверхзвуковыми ПКР YJ-12 с дальностью пуска 600 км.

Для борьбы с малоразмерными надводными целями фрегат проекта 30 FFM будут оснащать оружейными модулями с телевизионным управлением, которые укомплектуют пулеметами калибра 12,7 мм.

Как отмечают китайские специалисты, японские конструкторы впервые размещают все радиоэлектронные компоненты корабля в единой интегрированной мачте. В их составе РЛС наблюдения за воздушной/надводной обстановкой OPY-2 (размер одной антенны 2,4х2,4 м). Станция работает в С и Х-диапазонах, что позволяет единовременно наблюдать до 300 надводных/воздушных целей и обстреливать более 10 из них.

Для наблюдения за подводной обстановкой и обнаружения целей корабль оснастят активной гидроакустической станцией OQQ-11, (разместят в носовом обтекателе, предназначена для поиска минных постановок), буксируемой пассивной станцией под обозначением OQR-3 и активной ГАС переменной глубины OQQ-25 (обе разместят в кормовой части корабля). В совокупности эти средства разведки позволят применять как торпеды, так и самоходные противоминные аппараты «Тип 04».

В дополнение к вышесказанному отметим серьезную обеспокоенность китайских кораблестроителей, которые в полной мере осознают тактико-технические возможности фрегата УРО проекта 30 FFM и для сохранения паритета с МССЯ полагают необходимым скорейшим образом начать серийное строительство фрегатов проекта 054В с обновленным комплексом ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения.

По материалам китайских изданий «Корабельное вооружение» и «Современные корабли»