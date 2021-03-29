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The National Interest (США): почему Америке не дает покоя российский ЗРК С-400

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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400
Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Иран и Китай имеют на вооружении российские ЗРК С-400, и это вызывает озабоченность у США. Но как быть с Индией и Турцией? Они также входят в группу заказчиков С-400, при этом являясь союзниками США. Будут ли против них введены санкции?

Иран и Китай входят в группу стран, которые, как известно, имеют на вооружении российские ЗРК С-400, и это, конечно же, привлекает внимание и вызывает озабоченность у США, особенно учитывая возможность модернизации этих систем.

Но как быть с Индией и Турцией? Они также входят в группу заказчиков С-400, но они являются союзниками США, и из-за этого обстоятельства несколько репортеров спросили министра обороны США Ллойда Остина (Lloyd Austin), не опасается ли он, что эти страны могут попытаться закупить дополнительное количество этих комплексов? Будут ли против них введены санкции?

Во время своей недавней поездки в Индию Остин прокомментировал сообщения о том, что Индия, вероятно, рассматривает возможность очередной покупки российских зенитных ракетных комплексов. Говоря о возможных соображениях по поводу закупки ЗРК С-400 в будущем, Остин призвал страны, обдумывающие такую возможность, "отказаться от этого и по-настоящему избегать всякого рода закупок, которые могли бы повлечь за собой введение нами санкций".

Остин не исключил возможности того, что Индия все-таки может попытаться приобрести эту систему, он сказал, что "поставки ЗРК С-400 не было", во всяком случае, пока. Он добавил, что они с министром обороны Индии затрагивали вопрос, вызывающий озабоченность США.

Ситуация с Индией почти совпадает с тем, что происходит с Турцией, которая является союзником США и, по имеющимся сведениям, в настоящее время рассматривает возможность покупки российских С-400. В ответ на вопрос о Турции заявления Остина были аналогичны его позиции в отношении Индии. Он заявил, что необходимости в санкциях не будет при условии, если на самом деле С-400 закуплены не будут.

Остин добавил, что некоторые страны, ставшие союзниками США недавно, могут просто в силу того, что прошло немного времени, иметь на вооружении некоторые российские системы вооружений и технику. И это не может служить серьезным препятствием для продолжения сотрудничества с США. Например, даже Индия по сообщению многочисленных СМИ заключила договор о покупке российских ЗРК С-400 еще в 2018 году.

"У нас есть страны, с которыми мы время от времени сотрудничаем и у которых на вооружении есть советские или, извините, российские системы вооружений и технику. Они покупали их многие годы. И мы, конечно же, призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от советской или, извините, российской техники. В некоторых случаях это была советская техника, потому что они закупили ее очень давно", - сказал Остин.

Хотя Остин не назвал конкретные страны, соответствующие этим критериям, в одном из сообщений турецкого государственного информационного агентства "Анадолу" (AA news) за 2019 год говорится, что три страны, являющиеся членами НАТО, имеют на вооружении российские С-300, включая Болгарию, Грецию и Словакию.

Насколько серьезна озабоченность США в связи с международной продажей и глобальным распространением передовых российских систем С-400, учитывая, что США имеют на вооружении истребители F-22 и F-35 и бомбардировщики B-2, которые, по имеющимся данным, способны "обходить" эти ЗРК?

Любая обеспокоенность по этому поводу, которое, по словам Остина, может в некоторых случаях привести к введению Вашингтоном санкций, вероятно, сильнее вдвойне, поскольку она может иметь как геополитический, так и военный характер. Естественно, любая страна, укрепляющая связи с Россией, в любом качестве и особенно в контексте закупок систем вооружений, скорее всего, будет вызывать у США некоторую озабоченность, однако существуют очевидные военные проблемы, которые могут быть еще более актуальными, когда речь идет о противодействии России или Китаю.

Известно, что ЗРК С-400, которые, как иногда утверждают российские СМИ, могут отслеживать и поражать даже малозаметные платформы, технически стали гораздо более совершенными. Эти системы не только мобильны, но и все чаще объединяются в сеть с помощью высокоскоростных цифровых технологий обработки данных, позволяющих осуществлять быстрый обмен данными сопровождения цели. Это очень важно, учитывая, что, особенно в случае с истребителями F-22 и F-35, сама скорость, проявляющаяся мгновенно менять положение в небе и маневрировать за пределами дальности поражения, является востребованной тактикой, когда речь идет о том, чтобы избежать обнаружения, улетая или "выходя" из зоны видимости РЛС.

Но если одна апертура РЛС С-400 или зона обнаружения будет работать с возможностью быстрого обмена данными сопровождения цели с другой, у системы ПВО противника может быть больше возможностей установить непрерывную "систему слежения" и приблизиться к фактической точке "захвата" цели.


Крис Осборн (Kris Osborn)

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