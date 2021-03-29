Совещания руководства НАТО и ЕС прошли уже после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «мертвом» состоянии отношений Москвы с Евросоюзом. Казалось бы, самое время Западу задуматься: как мы до этого дошли? Но самокритики на саммитах не звучало. Звучали только грозные слова в адрес России и Китая.

В минувшие вторник и среду в Брюсселе прошёл саммит глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Североатлантического альянса. Впервые в мероприятии, несмотря на пандемию, прошедшем на этот раз в очном формате, принял участие и новый глава Госдепа Энтони Блинкен. Даты встречи специально приурочили к саммиту Евросоюза, который пройдёт 25-26 марта и центральной темой которого должна стать выработка новой стратегии ЕС в отношении России.

Предполагалось, что этот манёвр даст возможность европейским и американским союзникам обменяться мнениями и согласовать свои позиции по пересмотру отношений с РФ перед европейской встречей в верхах. Именно поэтому на натовское мероприятие был приглашен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому недавно изрядно досталось от депутатов Европарламента и европейских СМИ за визит в Москву, где Боррель, по мнению критиков, не смог проявить достаточной жесткости. Присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии, - стран, являющихся членами Евросоюза, но не входящих в НАТО. Такие вот "смотрины".

Россия как проблема

Собственно, Россия и стала как раз одной из трёх центральных тем мероприятия - наряду с реанимацией трансатлантического партнёрства, изрядно потрёпанного за четыре года пребывания в Белом доме Дональда Трампа, и новыми вызовами со стороны Китая. Насчет трансатлантического партнерства (первый пункт) споров не было: и американские, и европейские союзники, по крайней мере, на словах твёрдо убеждены в необходимости не только вернуть союзнические отношения США-ЕС на прежний уровень, но и укрепить их. Энтони Блинкен озвучил в Брюсселе ту мысль, что для администрации Байдена "возобновление партнёрства с союзниками по НАТО", его "оживление" являются сейчас одной из основополагающих задач. Блинкен также повторил слова президента Байдена о том, что Соединённые Штаты "действительно хотят восстановить мощь Североатлантического альянса, укрепить НАТО и гарантировать перспективы НАТО в будущем в условиях более конкурентного мира".

Ему вторил генсек альянса Йенс Столтенберг, заметивший, что сейчас у союзников есть возможность "открыть новую главу в трансатлантических отношениях". Речь идёт и о необходимости принятия на предстоящем весеннем саммите НАТО новой стратегической концепции, в основу выработки которой лёг экспертный доклад "НАТО-2030: единство в новой эре". Суть доклада сводится к рекомендациям специально созданной экспертной группы. Она оценила "угрозы, стоящие перед союзниками", предложив возможность симметричного ответа на каждую из них.

США не любят Китай за его потенциал

Но столь радужное единство по обе стороны Атлантики наблюдается только по первому из трёх пунктов повестки прошедшего саммита. В отношении вызовов для НАТО со стороны России и Китая всё не так просто. Вне всякого сомнения, для Соединённых Штатов в этой связке приоритетом является "китайская угроза". Начавшееся исподволь противостояние США с растущим потенциалом Поднебесной, подогретое резкой риторикой администрации Трампа в адрес Пекина, рано или поздно неизбежно выльется в крупнейшую геополитическую схватку XXI столетия. Осознание этого подталкивает США к формированию сплоченного широкого фронта союзников. Что, во-первых, придаст Вашингтону больший геополитический вес, а во-вторых, позволит ему меньше отвлекаться на внутриатлантические дрязги.

Мягкая экспансия Китая, масштабно инвестирующего в экономику в том числе и европейских стран, давно уже вызывает опасения Белого дома в отношении того, чьи именно интересы в час Х окажутся для европейских союзников, что называется, "ближе к телу". Поэтому США как никто другой заинтересованы в том, чтобы включить китайский фактор в список угроз и вызовов для НАТО. Недаром Блинкен подчеркнул в Брюсселе, что необходимо убедиться, что "НАТО сфокусирована на тех вызовах, которые представляет Китай для миропорядка, основанного на правилах". Иными словами, в том, что Пекин, по версии Вашингтона, является новым глобальным вызовом для всех, а не только для Соединённых Штатов.

Европа не хотела бы ссориться с Китаем, а с РФ - другое дело

Однако Европа пока точно не готова к такой постановке вопроса: Китай является важнейшим торговым партнером для Евросоюза, он инвестирует в Европу миллиарды. И ЕС очень не хочется доводить двусторонние отношения до стадии торговой, а уж тем более "холодной" войны с Китаем. Пока Пекин настолько привлекателен для Европы в экономическом плане, особенно с учетом проседания мировой экономики из-за пандемии, что официальный Брюссель и правительства "грандов" ЕС никак не оторвутся от снимания всех сливок от экономического партнёрства. Поэтому тут получается интересная ситуация, когда карты вроде бы у всех одинаковые, а пасьянс раскладывают по разному.

Внутренний конфликт в альянсе выстраивается таким образом вокруг двух вопросов: насколько и вправду опасен для западного мира Китай? И на что имеет смысл сделать сейчас ставку - на диалог или на сдерживание КНР? Соединённые Штаты в итоге предпочитают вывести вперёд тему "китайской угрозы" (хотя НАТО как организация пока официально трактует Китай как "стратегический вызов"), в то время как европейским партнёрам удобнее педалировать тему России. Тем более что выработка единого подхода к РФ, как общеевропейского, так и трансатлантического, может стать и объединяющим фактором, особенно в ситуации, когда пандемия продемонстрировала острый недостаток солидарности в Европе.

Столтенберг: "Россия частично способствовала смерти РСМД"

В итоговом коммюнике по завершении первого дня работы саммита, опубликованном на сайте альянса, сказано, что "агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности". На пресс-конференции по итогам первого дня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия якобы "частично способствовала смерти Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", снизив таким образом "порог для дальности применения ядерного оружия в любом конфликте".

Генсек также добавил, что Североатлантический альянс рассматривает как вызов то, что "Россия и Китай воплощают в жизнь основательную модернизацию своих ядерных арсеналов, производят все более продвинутые системы ядерных вооружений всё более широкого радиуса действия". При этом в отношении России Столтенберг имел в виду гиперзвуковое оружие и разработку новейших систем, позволяющих осуществлять запуск с моря и с воздуха.

Новое, страшное и ненадежное оружие

Интересно, что накануне саммита НАТО европейская пресса подняла вопрос как раз о планах серьезной модернизации американского ядерного потенциала. В сентябре 2020 года ВВС США обратились к оборонной корпорации Northrop Grumman с просьбой разработать новую моноблочную ракету класса "Минитмен" четвёртого поколения.

Речь идёт о планах американского оборонного ведомства о получении нового поколения ядерных межконтинентальных баллистических ракет с общим бюджетом в размере 100 млрд. долларов. Ракеты класса "Минитмен" являются сейчас одной из опор американской стратегической ядерной триады. В 2018 году Пентагон опубликовал новую Ядерную доктрину США, исходя из которой страна намерена провести модернизацию своих ядерных сил в связи с "развитием российского ядерного потенциала". Эксперты подозревают, что этот план США можно считать скорее угрозой международной безопасности, чем защитой от России. Поскольку у подобных ракет в шахтных пусковых установках существует есть недостатки, превращающие их в морально устаревшее средство сдерживания. Технический сбой с ними может поставить мир на грань "случайной" ядерной войны.

Байден хочет мира, но платит за войну

Окончательное решение судьбы американских ракет нового поколения будет зависеть от президента Байдена, который в ходе своей предвыборной компании не раз заявлял, что не ставит целью создание нового ядерного оружия. Однако у планов Пентагона мощное лобби, и не только среди оборонных корпораций, но и в правительстве и законодательной власти тех штатов, которые так или иначе будут задействованы в этом проекте в случае его реализации. Поскольку речь идёт в таком случае и о создании большого количества новых рабочих мест, что в условиях высокого уровня безработицы в связи с пандемией коронавируса актуально как никогда.

Что касается КНР, то ещё год назад генсек НАТО говорил о том, что "мы наблюдаем, как подъем Китая влияет на безопасность, отчасти потому, что Китай становится всё ближе и ближе. Мы видим китайцев в Арктике, в Африке и мы видим, что они вкладывают большие средства в критически важную инфраструктуру, в том числе и в Европе". За последний год расходы Пекина на вооружения выросли, несмотря на пандемию и связанный с ней экономический спад, на 6,8%. По этому показателю Китай сейчас на втором месте в мире после США. Ещё большее беспокойство (а также ужесточение риторики) в НАТО вызывает всё более тесное взаимодействие Пекина с Москвой. Как в области безопасности, так и в плане совместных экономических инициатив.

Воинственность по отношению к Москве

Возвращаясь к пресс-конференции Столтенберга в минувший вторник, важно, что он отметил: лучшим способом для НАТО послать чёткий сигнал России является "реализация самого большого усиления коллективной обороны альянса с момента окончания холодной войны". Включая создание новых боевых групп с высокой степенью боеготовности на восточном фланге НАТО, увеличение расходов на оборону и количества учений, проводимых альянсом.

Госсекретарь США Блинкен на своей странице в Twitter подтвердил, что "Соединённые Штаты продолжают поддерживать двусторонний подход НАТО к России, - за счёт усиления нашего сдерживания и обороны".

О сдерживании в отношении России говорил в интервью перед началом саммита и Жозеп Боррель, назвавший её "опасным соседом", который "всё более отдаляется от европейских ценностей". Глава европейской дипломатии подчеркнул, что наряду с санкциями Евросоюз "должен сохранить каналы для коммуникации с Москвой", особенно в том, что касается общих с Россией интересов, таких как проблемы климата или так называемая ядерная сделка с Ираном. Однако, по мнению Борреля, в первую очередь ЕС должен всё-таки "сдерживать Россию, давать ей отпор, если она нарушает международное право, и очень важно делать это в рамках партнёрства с НАТО".

Консенсуса нет и по России

Однако и в отношении России полного консенсуса союзникам по НАТО также достичь пока не удалось. Госсекретарь США на полях саммита провёл короткие переговоры с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом, в ходе которых обвинил Германию в том, что она, поддерживая "Северный поток-2", играет на руку "попыткам России подорвать коллективную безопасность" в Европе. Блинкен подтвердил решимость Соединённых Штатов воспрепятствовать завершению строительства последней очереди газопровода, а также готовность Вашингтона к введению новых санкций в отношении компаний, участвующих в проекте. Свою позицию администрация Белого дома при этом аргументирует тем, что их европейские партнеры слишком зависят от российского газа и Европа оказывается в энергетической зависимости от Москвы. Тем не менее, пока правительство Германии исключило возможность политического вмешательства для остановки проекта. В Берлине при этом руководствуются в том числе и соображениями целесообразности, поскольку уверены, что политика экономической изоляции России может таить в себе большие опасности. Не говоря уже о том, что довольно дикой выглядит сама по себе идея похоронить на дне Балтийского моря миллиарды евро, попутно выплачивая гигантские неустойки по многочисленным судебным искам.

Двойная стратегия

Таким образом, как мы видим, НАТО продолжает концентрироваться на двойной стратегии в отношении России - масштабное сдерживание и точечный диалог в ситуациях, решить которые без участия России не представляется возможным. При этом акцент пока делается прежде всего на сдерживании, а это означает конфронтацию в двусторонних отношениях. В эту же сторону будет, судя по всему, сдвигаться с подачи Вашингтона и общеевропейская позиция. На смену связки НАТО-ЕС в отношении России приходит "коллективный Запад", что неизбежно повысит градус взаимной риторики.

Татьяна Арзаманова