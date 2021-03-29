Мнение летчика: китайский истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит Су-30 (Global Times, Китай)

Китай постепенно отходит от копирования российских образцов оружия и пытается разрабатывать свои модели. Однако в этой статье китайский летчик и военные эксперты утверждают, что истребитель J-16, прототипом которого была российская машина, обошел оригинал. Подробнее об их доводах — читайте в статье.

Китайский многоцелевой истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит другие аналогичные самолеты, в том числе, Су-30. Об этом рассказал летчик, летавший на J-16 и на других самолетах.

J-16 часто летают возле Тайваньского пролива, а также прикрывают западные границы Китая. В среду аналитики заявили, что этот истребитель является одним из основных элементов китайских войск противовоздушной обороны.

"Что касается характеристик, то J-16 превосходит все типы самолетов, на которых я летал. Если говорить об управляемости, то J-16 является самолетом поколения 3,5. В нем реализованы революционные решения в РЛС и системе управления огнем по сравнению с предыдущими моделями, рассказал летчик-инструктор Ван Сунси (Wang Songxi) из ВВС Северного командования НОАК, давая во вторник интервью центральному телевидению Китая.

По его словам, у J-16 нет изъянов, потому что он оснащен оружием, действующим в любых погодных условиях.

Рассказывая о сильных сторонах J-16, Ван сравнил его с некоторыми другими хорошо известными самолетами.

Обычный человек вряд ли отличит по внешнему виду J-16 от Су-30, но внутри есть множество серьезных отличий, сказал Ван. Он отметил, что J-16 ушел от Су-30 вперед на целое поколение.

Вспомнив состоявшийся в 2020 году учебный воздушный бой J-16 с другим истребителем поколения 3,5 J-10C, Ван сказал, что он закончился вничью. Но по мнению летчика, J-16 одержал верх, потому что у него два двигателя и два члена экипажа, в то время как у J-10C один двигатель и один пилот.

По словам Вана, он как-то раз имел возможность полетать на учебном самолете JL-10 и принять участие в учебной атаке по наземным целям с применением неуправляемых реактивных снарядов. Результаты были замечательные, отметил летчик. Однако возможности J-16 по поражению наземных целей еще лучше.

У J-16 также усовершенствованы характеристики малозаметности, о чем в начале 2019 года центральному телевидению рассказал Цзян Цзяцзи (Jiang Jiaji), который первым трижды победил на соревнованиях НОАК "Золотой шлем". Он отметил, что J-16 сейчас покрашен серебристо-серой краской, благодаря которой он стал менее заметен визуально и на экранах радаров.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао (Fu Qianshao) рассказал Global Times, что в аэродинамической схеме J-16 основное внимание уделено маневренности, а не малозаметности. Вместе с тем, благодаря новому покрытию обнаружить самолет будет труднее.

С сентября 2020 года J-16 регулярно участвует в плановых учениях НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в районе Тайваньского пролива, о чем сообщает военное ведомство Тайваня. Машины J-16 также развернуты в Западном командовании с задачей защищать территориальную целостность западной части КНР.

Лю Суаньцзунь (Liu Xuanzun)