Войти
ИноСМИ

Мнение летчика: китайский истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит Су-30 (Global Times, Китай)

486
0
0
Китайский истребитель Shenyan J-16
Китайский истребитель Shenyan J-16.
Источник изображения: © AFP 2021, STR

Китай постепенно отходит от копирования российских образцов оружия и пытается разрабатывать свои модели. Однако в этой статье китайский летчик и военные эксперты утверждают, что истребитель J-16, прототипом которого была российская машина, обошел оригинал. Подробнее об их доводах — читайте в статье.

Китайский многоцелевой истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит другие аналогичные самолеты, в том числе, Су-30. Об этом рассказал летчик, летавший на J-16 и на других самолетах.

J-16 часто летают возле Тайваньского пролива, а также прикрывают западные границы Китая. В среду аналитики заявили, что этот истребитель является одним из основных элементов китайских войск противовоздушной обороны.

"Что касается характеристик, то J-16 превосходит все типы самолетов, на которых я летал. Если говорить об управляемости, то J-16 является самолетом поколения 3,5. В нем реализованы революционные решения в РЛС и системе управления огнем по сравнению с предыдущими моделями, рассказал летчик-инструктор Ван Сунси (Wang Songxi) из ВВС Северного командования НОАК, давая во вторник интервью центральному телевидению Китая.

По его словам, у J-16 нет изъянов, потому что он оснащен оружием, действующим в любых погодных условиях.

Рассказывая о сильных сторонах J-16, Ван сравнил его с некоторыми другими хорошо известными самолетами.

Обычный человек вряд ли отличит по внешнему виду J-16 от Су-30, но внутри есть множество серьезных отличий, сказал Ван. Он отметил, что J-16 ушел от Су-30 вперед на целое поколение.

Вспомнив состоявшийся в 2020 году учебный воздушный бой J-16 с другим истребителем поколения 3,5 J-10C, Ван сказал, что он закончился вничью. Но по мнению летчика, J-16 одержал верх, потому что у него два двигателя и два члена экипажа, в то время как у J-10C один двигатель и один пилот.

По словам Вана, он как-то раз имел возможность полетать на учебном самолете JL-10 и принять участие в учебной атаке по наземным целям с применением неуправляемых реактивных снарядов. Результаты были замечательные, отметил летчик. Однако возможности J-16 по поражению наземных целей еще лучше.

У J-16 также усовершенствованы характеристики малозаметности, о чем в начале 2019 года центральному телевидению рассказал Цзян Цзяцзи (Jiang Jiaji), который первым трижды победил на соревнованиях НОАК "Золотой шлем". Он отметил, что J-16 сейчас покрашен серебристо-серой краской, благодаря которой он стал менее заметен визуально и на экранах радаров.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао (Fu Qianshao) рассказал Global Times, что в аэродинамической схеме J-16 основное внимание уделено маневренности, а не малозаметности. Вместе с тем, благодаря новому покрытию обнаружить самолет будет труднее.

С сентября 2020 года J-16 регулярно участвует в плановых учениях НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в районе Тайваньского пролива, о чем сообщает военное ведомство Тайваня. Машины J-16 также развернуты в Западном командовании с задачей защищать территориальную целостность западной части КНР.


Лю Суаньцзунь (Liu Xuanzun)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
24.04.2019
Чем вооружен флот Китая
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
06.05.2013
Лидеры прежние
28.01.2013
"Встречный огонь" с КАПО Китаю не светит?
28.01.2011
Перспективы российских вооружений на китайском рынке в ближайшие 20 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК