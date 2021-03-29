Войти
ТАСС

Источник: второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В запланировали на 30 марта

483
0
0
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. 30 марта 2019
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. 30 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Срибный

Сообщается, что в конце января 2021 года закончились низкочастотные испытания самолета

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершит свой второй испытательный полет с аэродрома Воронежского авиазавода 30 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В конце января 2021 года закончились низкочастотные испытания самолета, затем состоялась выкатка машины на аэродром. Датой второго вылета назначено 30 марта", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Первый полет транспортник Ил-112В совершил 30 марта 2019 года, второй был запланирован на апрель 2020 года, но не состоялся из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая уже завершена.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ОАК
Ростех
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.12.2020
Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300
21.10.2020
Сонное королевство
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
17.12.2014
ВВС России к 2020 году получат 55 истребителей пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК