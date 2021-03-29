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Известия.ru

«Торнадный» залп: Западный военный округ получит новое оружие

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Реактивный «Торнадо» идет на запад. Знаменитые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в Западном военном округе заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С». Новинка считается одной из самых мощных в мире, она может наносить удары на расстоянии более 100 км и одним залпом обстреливать несколько разных целей. Установка заменит сразу целую батарею боевых машин прошлого поколения. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а также ракеты, способные уничтожить всё в радиусе сотен метров. Основными целями «Торнадо» станут ключевые объекты противника в оперативной глубине фронта, пояснили эксперты.

Реактивный «Торнадо» идет на запад. Знаменитые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в Западном военном округе заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С». Новинка считается одной из самых мощных в мире, она может наносить удары на расстоянии более 100 км и одним залпом обстреливать несколько разных целей. Установка заменит сразу целую батарею боевых машин прошлого поколения. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а также ракеты, способные уничтожить всё в радиусе сотен метров. Основными целями «Торнадо» станут ключевые объекты противника в оперативной глубине фронта, пояснили эксперты.

Высокоточная система

Принято принципиальное решение о перевооружении ракетных бригад Западного военного округа на реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Они поступят в 79-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду. Сейчас арсенал части укомплектован РСЗО «Смерч». Правда, по словам собеседников издания, сроки перевооружения будут зависеть от поставок новой техники в войска.

Первый комплект серийных систем «Торнадо» поступил в 439-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду Южного военного округа. Соединение получило его в 2019 году. Установки уже успели поучаствовать в прошлом году в ключевой фазе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Также сейчас «Торнадо» получают военнослужащие 232-й реактивной бригады Центрального военного округа.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что до 2027 года практически все нынешние РСЗО «Смерч» и «Ураган» полностью заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С».

По итогам 2020 года военное ведомство отчиталось о поставке в войска 551 единицы ракетно-артиллерийского вооружения. Большинство составляют новые РСЗО и артустановки.

— «Торнадо-С» — самая современная РСЗО, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей.

Установка вошла в класс высокоточного оружия, что позволило включить ее в разведывательно-ударные контуры оперативного уровня. Она решает задачи поражения огневых позиций управляемых ударных средств противника, командных пунктов, узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах базирования и площадках подскока, систем ПВО. От уничтожения этих целей зависит достижение превосходства над врагом, удержание инициативы и, в конечном итоге, обеспечение его разгрома, а значит, выполнение поставленных перед войсками задач, рассказал эксперт.

Двойное торнадо

В настоящее время в войска поступает два варианта новых реактивных систем залпового огня. Крупнокалиберная «Торнадо-С» заменит состоящие сегодня на вооружении 300-миллиметровые «Смерчи» и 220-миллиметровые «Ураганы». Для перевооружения частей, оснащенных устаревшими 122-миллиметровыми «Градами», разработана «Торнадо-Г».

«Торнадо-С» внешне мало отличается от обычной РСЗО «Смерч». Сохранила система и количество направляющих для стрельбы — 12. Основные изменения затронули боеприпасы и электронику. «Смерчи» и «Ураганы» использовались по большей части для огня по площадям. Основной вариант использования новых боевых машин — точечные удары управляемыми боеприпасами по приоритетным целям.

Специально для «Торнадо» разработаны две высокотехнологичные ракеты 9М544 и 9М549 с противотанковыми и противопехотными боевыми элементами. С ними максимальная дальность системы выросла с 90 до 120 км. Радикально увеличилась и точность. В боеприпасах совмещены спутниковая и прецизионная инерциальная системы навигации. Даже на предельной дистанции отклонение от цели получается всего 7–10 м. Это на порядок лучше, чем у «Смерча».

Также сохранена возможность использования в боекомплекте дешевых неуправляемых 300-миллиметровых боеприпасов предыдущего поколения. Они хорошо подходят для поражения не точечных, а больших площадных объектов.

Главным отличием «Торнадо-Г» от заслуженного ветерана «Града» стала возможность автоматического наведения и стрельбы. Машина, благодаря современной системе спутниковой навигации, моментально определяет свою точную позицию. Получив координаты цели, компьютер рассчитывает все необходимые данные для открытия огня и наводит направляющие. Экипажу при этом даже не нужно покидать бронированную кабину.

Получила новая РСЗО и самые современные боеприпасы. Дальность неуправляемых осколочно-фугасных ракет выросла в два раза — с 20 до 40 км. Разработаны для нее и новые типы корректируемых. Это позволило поднять боевую эффективность каждой машины в 2,5–3 раза.

Контуры огня

Все возможности «Торнадо-С» раскрываются при их работе в составе разведывательно-огневого контура. Для этого вместо обычной радиостанции в машине установлена аппаратура боевого управления и связи. С ее помощью координаты целей экипаж получает по защищенным каналам из единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Информация в нее стекается от различных средств разведки — наземных войск, авиации, беспилотников и технических средств обнаружения.

После определения местонахождения противника командование через ЕСУ ТЗ может быстро принять решение и отдать приказ на его поражение. И по вертикали, и по горизонтали пусковые «Торнадо-С» можно навести прямо из кабины в автоматизированном режиме. В результате от обнаружения противника до его поражения снарядами и ракетами проходят не часы, а минуты. На учениях артиллеристы отрабатывают дополнительное сокращение этого времени.

Возможности новой электроники позволяют располагать отдельные боевые машины РСЗО не рядом, а на расстоянии друг от друга. Необходимые для наведения индивидуальные поправки бортовой компьютер рассчитает автоматически. Так «Торнадо» меньше уязвимы для ответного удара противника. Повышают их выживаемость и возможности системы быстро поменять позицию, чтобы уйти из-под обстрела и подготовиться к стрельбе вновь.

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