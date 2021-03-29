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В Европе снова вспомнили о нейтрализации химоружия на дне Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разногласия ЕС, НАТО и России не должны стать препятствием для совместной работы по ликвидации затопленного на дне Балтийского моря химического оружия, считает главный научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии имени П.Ширшова РАН, доктор наук Вадим Пака.

«Острый вопрос о нейтрализации химического оружия на дне Балтики в очередной раз поднят в Евросоюзе. Предлагается его решать в рамках сотрудничества ЕС и НАТО. Однако, в прежние годы российские ученые активно сотрудничали с ЕС и военным блоком по этой проблеме, принимая участие во всех международных экспедициях к местам затопления химоружия. Россия, несмотря на сложные отношения с ЕС и НАТО, может и должна участвовать в этом перспективном проекте, имея для этого научные и технические возможности», - заявил Пака Интерфаксу.

По его словам, перспективные технологии нейтрализации обсуждаются группой российских специалистов в МЧС России. Они намерены создать компанию и вплотную заняться данной проблемой на основе идей и предложений, разработанных в Атлантическом отделении Института океанологии РАН.

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