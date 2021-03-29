Создатель летучих кораблей

Конструктору экранопланов Владимиру Кирилловых – 90 лет

Несмотря на возраст, Владимир Кирилловых продолжает работу над созданием перспективных кораблей. Фото ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

В Сети оживилась дискуссия о боевой эффективности экранопланов. Спор этот не новый. Он возник еще тогда, когда стало известно о советском экраноплане «Лунь» – малом ракетном корабле проекта 903.

Этот аппарат длиной 73,8 м и взлетной массой 380 т, оснащенный восемью турбореактивными двигателями НК-87, развивал над поверхностью моря скорость до 297 узлов, то есть 550 км/час. Он очень похож на самолет. Цельнометаллическое многолонжеронное крыло с размахом 44 м площадью 550 м2, Т-образное хвостовое оперение с рулями высоты и направления издали действительно придают сходство с воздушным лайнером. Впрочем, пятнадцать членов экипажа не только размещались в креслах на боевых постах, но и обитали в достаточно комфортабельных каютах и кубриках. Имелся даже просторный гальюн.

Это был боевой корабль, вооруженный самыми совершенными для своего времени сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-270 «Москит» с дальностью поражения целей 120–250 км, размещенными в шести наклонных контейнерах на крыше МРК, а также двумя спаренными 23-мм автоматическими пушками для самообороны. «Лунь» предназначался для атаки надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. т – как в составе корабельных ударных групп, десантных соединений и конвоев, так и одиночных кораблей. Может быть, авианосец он и не смог бы пустить на дно, но был способен запросто вывести его из строя.

Оппоненты боевых экранопланов утверждают, что эти аппараты – большие тихоходные самолеты, которые противнику нетрудно сбить. Но МРК проекта 903 вовсе не предназначались для воздушных боев. А вот подкрасться к противнику на высокой скорости, используя эффект экрана, на высоте 1–5 м над гребнями волн – это легко. Не стоит забывать, что дальность плавания/полета экраноплана ограничена тысячью миль (1900 км), то есть радиус его действия составляет не более 950 км. МРК этого типа, которых планировалось построить восемь единиц, – оружие обороны своих берегов, и они вполне могли рассчитывать на прикрытие с воздуха авиацией ВМФ и ВВС.

Экранопланы могут использоваться не только как оружие удара, но и для эффективного психологического давления. Вот сейчас на Балтике и на Черном море ВМС НАТО постоянно устраивают провокационные маневры. А если бы их еще на дальних подступах встречали и сопровождали экранопланы типа «Лунь»? Мчащиеся с 290-узловой скоростью вооруженные до зубов летающие корабли, несомненно, производили бы впечатление на североатлантические армады. И лишний раз встречаться с ними никому не захотелось бы.

То, что «Лунь» построен в единственном экземпляре, объясняется не какими-то неудовлетворительными качествами корабля, а переменами, произошедшими в стране. Опытная эксплуатация головного МРК началась в 1990 году – в эпоху пика перестройки. А через год случился распад Советского Союза. И пацифистские мотивы стали доминирующими. Второй экраноплан «замерз» на стапеле судостроительного завода «Волга».

После гибели 7 апреля 1989 года в Норвежском море атомной подводной лодки «Комсомолец» его хотели переоборудовать в поисково-спасательное судно. Был выполнен проект переоборудования. Кроме специальных спасательных средств экраноплан должен был оснащаться местами для размещения 150 пострадавших, а также операционными. В критической ситуации на борт судна можно было принять до 500 человек. Работы по этому проекту в 1990-х годах из-за недостатка финансирования были заморожены при 75-процентной степени готовности судна.

Экраноплан «Лунь» наносит удар «Москитом». Фото ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

Тем временем в ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в инициативном порядке продолжались работы по совершенствованию экранопланов военного и гражданского назначения. Их возглавил главный конструктор «Луня» Владимир Николаевич Кирилловых.

Будучи еще школьником, он познакомился с Ростиславом Алексеевым в горьковском яхт-клубе «Водник». Тот был уже знаменитостью – чемпионом парусного спорта и конструктором яхт. Увлекся парусным спортом и Володя. Он тоже стал выигрывать первые места в гонках. А вскоре после окончания кораблестроительного факультета Горьковского политехнического института сбылась его мечта стать сотрудником ЦКБ, где под руководством Алексеева создавались знаменитые быстроходные суда на подводных крыльях (СПК).

В 1960 году бюро приступило к разработке принципиально новых летающих над водой кораблей – экранопланов. Алексеев привлек к их созданию 30 молодых специалистов, чей взгляд еще не «замылился» конструкциями СПК. В их числе оказался и Владимир Кирилловых. Под руководством Алексеева они участвовали в создании знаменитого «Каспийского монстра» – корабля-макета, переполошившего США и другие страны НАТО.

Когда Алексеева незаслуженно отстранили от руководства бюро, Владимир Кирилловых возглавил работы по боевому экраноплану «Лунь». Владимиру Николаевичу 30 марта исполняется 90 лет. Но возраст его не смущает. Он продолжает работать в бюро, которое носит имя его кумира и учителя.

Не оставляет главный конструктор и спорт. Продолжает бегать на лыжах – благо в этом году зима выдалась многоснежной. Занимается преподавательской деятельностью, передавая свои опыт и знания будущим кораблестроителям. И уверен в том, что экранопланы снова начнут служить на благо Родины.

В ЦКБ по СПК им. Алексеева разработан проект нового экраноплана-спасателя массой около 500–700 т. Он предназначен для тушения лесных пожаров. Этот гигант способен принять на борт до 200 т воды. Базируясь на сибирских реках и Байкале, он предназначен для борьбы с огнем, которому подвержены леса Сибири.

Нетрудно предположить, что в ЦКБ по СПК им. Алексеева в инициативном порядке продолжается создание и боевых экранопланов. Аналоговая электроника на них заменена на цифровую, а на смену «Москитам» пришли гораздо более совершенные ракеты, скажем, «Ониксы». Однако пока это мечты.

В конце июля прошлого года из Каспийска, где на территории завода «Дагдизель» хранился «Лунь», первый боевой экраноплан отбуксировали в Дербент. Там он станет главным «действующим лицом» парка «Патриот». Появились сообщения о планах превращения экраноплана «Спасатель» в памятник в Нижнем Новгороде.

Все это здорово. Но страна продолжает ждать второго пришествия боевых экранопланов.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.