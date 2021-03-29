Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Киев. 25 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Утвержденная стратегия военной безопасности Украины определяет, что военная безопасность - это "всеобъемлющая или комплексная оборона".

В частности, в документе говорится, что всеобъемлющая оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики, а предусматривает поддержание определенного баланса военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины