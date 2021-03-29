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Интерфакс-АВН

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины | Перейти в фотобанк

Киев. 25 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Утвержденная стратегия военной безопасности Украины определяет, что военная безопасность - это "всеобъемлющая или комплексная оборона".

В частности, в документе говорится, что всеобъемлющая оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики, а предусматривает поддержание определенного баланса военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины

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Страны
Россия
Украина
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