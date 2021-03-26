В США пообещали ответить КНДР в случае эскалации ситуации

Соединенные Штаты ответят властям КНДР, если те пойдут на эскалацию напряженности. При этом Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном. Об этом 25 марта заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции.

Таким образом Байден прокомментировал новые пуски ракет Северной Кореей.

«Во-первых, испытания этих ракет привели к нарушению резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Мы успокаиваем своих союзников и партнеров. И будет реакция, если они (КНДР. — Ред.) решат обострить (ситуацию. — Ред.). Мы ответим надлежащим образом», — отметил президент во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

При этом Байден отметил, что американская сторона готова поддерживать дипломатические отношения с КНДР, в случае если страна примет меры по сокращению арсеналов ядерного оружия.

Ранее в этот день стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш призывает КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Таким образом он прокомментировал недавние пуски северокорейских ракет.

О пуске Северной Кореей баллистической ракеты ранее в этот же день заявили в минобороны Японии. Отмечалось, что ракета была запущена с территории Северной Кореи в четверг в 7:06 по местному времени (1:06 мск). Как позднее уточнил японский премьер-министр Есихидэ Суга, были запущены две ракеты, которые упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

При этом Токио заявил протест Пхеньяну в связи с пусками ракет, сочтя действия КНДР угрозой безопасности Японии и региона в целом.

В Кремле прокомментировали испытания Северной Кореи, отметив, что для России они не представляют угрозы.