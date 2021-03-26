Завершились испытания ракеты «Циркон» с надводного носителя

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя успешно завершились. Об этом 25 марта ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в начале лета начнутся государственные испытания ракеты.

ЛКИ «Циркона» с использованием фрегата «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в «колышек» (место, куда должна попасть ракета. — Ред.)», — рассказал источник.

Также источник рассказал, что в 2021 году планируется провести два пуска ракет с борта подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск», а в 2022 году ракету могут принять на вооружение.

Ранее, 3 марта, источники из военного ведомства рассказали «Известиям», что Военно-морской флот России получит на вооружение автоматизированную систему управления, подключенную к сетям-координаторам, что позволит создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и тысячи километров.

По данным источников, системы в настоящий момент находятся в состоянии повышенной готовности и первая партия поступит в войска в ближайшее время.

До этого, 16 февраля, сообщалось, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат по 32 крылатые ракеты, включая гиперзвуковое оружие.