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РИА Новости

Уникальные характеристики. Военный эксперт о стрельбах в Баренцевом море

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Боевой корабль Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" осуществил учебную стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море. Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik оценил результаты учений.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", являющийся частью дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота.

Уточняется, что цель была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.

Накануне сообщалось, что "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что этот корабль дальней океанской зоны, являющийся головным фрегатом проекта 22350, способен поражать самые отдаленные цели ‒ наземные, надводные и другие.

"Этот корабль доказал свои тактико-технические характеристики во время кругосветного похода (в 2019 году, ‒ ред.). Он сейчас выполняет основные задания по испытанию новых ракет, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон". Помимо "Циркона", который в скором времени поступит на вооружение, этот корабль способен нести ракеты "Калибр", причем в разных вариантах ‒ против надводных кораблей стреляет на сотни километров, по береговым объектам может быть и полторы тысячи километров, даже более. Также он может нести сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые летят на расстояние несколько сот километров, совершенно уникальные", ‒ сказал Василий Дандыкин.

Корабли проекта 22350 обладают надежной многоуровневой защитой от любого нападения, добавил он.

"Этот многоцелевой корабль обладает мощной системой противовоздушной обороны "Полимент-Редут", которая может применять ракеты различной дальности. Он также имеет на вооружении, я считаю, уникальную, одну из самых лучших артиллерийских установок, а также систему противоторпедного вооружения. То есть при достаточно небольшом водоизмещении этот корабль показал свои выдающиеся характеристики и по скорости, и по мореходным качествам, и по вооружению", ‒ отметил Василий Дандыкин.

Эксперт отметил, что в состав ВМФ России уже введен еще один корабль проекта 22350 ‒ "Адмирал флота Касатонов", и строится целая серия таких кораблей. В перспективе они могут войти в состав не только Северного, но и других флотов ВМФ России, предположил Василий Дандыкин.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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