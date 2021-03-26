Уникальные характеристики. Военный эксперт о стрельбах в Баренцевом море

Боевой корабль Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" осуществил учебную стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море. Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik оценил результаты учений.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", являющийся частью дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота.
Уточняется, что цель была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.
Накануне сообщалось, что "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач.
Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что этот корабль дальней океанской зоны, являющийся головным фрегатом проекта 22350, способен поражать самые отдаленные цели ‒ наземные, надводные и другие.
Корабли проекта 22350 обладают надежной многоуровневой защитой от любого нападения, добавил он.
Эксперт отметил, что в состав ВМФ России уже введен еще один корабль проекта 22350 ‒ "Адмирал флота Касатонов", и строится целая серия таких кораблей. В перспективе они могут войти в состав не только Северного, но и других флотов ВМФ России, предположил Василий Дандыкин.