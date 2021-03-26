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Интерфакс-АВН

Байден заявляет, что не намерен надолго оставлять военных в Афганистане

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Вместе с тем он отметил, что завершить вывод контингента к 1 мая было бы трудным

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что он не собирается сохранить надолго американское военное присутствие в Афганистане.

"Не в моих намерениях оставаться там (в Афганистане - ИФ) надолго", - сказал он на пресс-конференции.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, рассматривает ли возможность сохранения американского контингента в Афганистане на 2022 год.

"Мы уйдем оттуда. Вопрос: когда мы уйдем оттуда", - уточнил президент.

В то же время он отметил, что завершить вывод контингента к 1 мая было бы трудным по "тактическим причинам". По его словам, он и госсекретарь США Энтони Блинкен ведут консультации с союзниками, в том числе по НАТО, содержащими своих военных в Афганистане, по теме вывода сил США из этой страны.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ) 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности. Нынешней администрации США предстоит решить, реалистичен ли этот план.

Ранее министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
2020-й год
NATO
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