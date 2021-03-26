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Интерфакс-АВН

Чемезов сменит главу Рособоронэкспорта Михеева в совете директоров ОАК

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") утвердил список кандидатов в новый состав совета для голосования на внеочередном собрании акционеров 19 мая.

Новыми членами совета, исходя из опубликованного ОАК списка, могут стать гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

Из действующих членов совета директоров ОАК в списке отсутствуют глава "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев и предшественник Чалика на посту курирующего авиацию замминистра транспорта Александр Нерадько.

Остальные кандидаты - действующие члены совета: заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей Александр Галушка, первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. Также в совете четыре топ-менеджера "Ростеха": замгендиректора Игорь Завьялов, индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, директор по правовому обеспечению Павел Осин, председатель научно-технического совета Юрий Коптев.

Всего в списке 11 кандидатов на столько же мест в совете.

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Дания
Россия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Сердюков Анатолий
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
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