Войти
Naked Science

Истребитель F-35B едва не уничтожил сам себя при выстреле из пушки

276
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Американский истребитель пятого поколения F-35B получил повреждения нижней части фюзеляжа при взрыве снаряда. Летчику успешно удалось вернуть поврежденную машину домой.

Курьезный в некотором смысле случай произошел с истребителем укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B: самолет «подстрелил сам себя» из 25-миллиметровой подвесной пушки.

Инцидент случился еще 12 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. О принадлежности самолета к тому или иному подразделению не сообщается. Известно лишь, что при выстреле взорвался снаряд PGU-32/B SAPHEI-T. По всей вероятности, он был неисправен.

©Lockheed Martin

В Центре морской безопасности аварию оценили как серьезную, присвоив ей самый высокий класс А. «Несчастный случай не привел к каким-либо травмам персонала, сейчас идет расследование инцидента», — сообщил пресс-секретарь Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд.

F-35B не имеет встроенной пушки, однако может применять контейнер с подвесным орудием. Напомним, в прошлом году один из таких самолетов разбился после столкновения с заправщиком.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
11.01.2019
СМИ: временный глава Пентагона нецензурно высказывался об F-35
04.07.2018
Сингапур объявит о планах замены истребителей в ближайшее время
26.10.2015
F-35 оказался слишком дорог даже для США
14.07.2014
Истребитель F-35 не примет участие в авиашоу RIAT в Великобритании
03.09.2013
Испытатели уверены в конечном успехе программы F-35
24.12.2007
Авиация морской пехоты США получит новый истребитель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:53
  • 93
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии