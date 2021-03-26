Истребитель F-35B едва не уничтожил сам себя при выстреле из пушки

Американский истребитель пятого поколения F-35B получил повреждения нижней части фюзеляжа при взрыве снаряда. Летчику успешно удалось вернуть поврежденную машину домой.

Курьезный в некотором смысле случай произошел с истребителем укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B: самолет «подстрелил сам себя» из 25-миллиметровой подвесной пушки.

Инцидент случился еще 12 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. О принадлежности самолета к тому или иному подразделению не сообщается. Известно лишь, что при выстреле взорвался снаряд PGU-32/B SAPHEI-T. По всей вероятности, он был неисправен.

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В Центре морской безопасности аварию оценили как серьезную, присвоив ей самый высокий класс А. «Несчастный случай не привел к каким-либо травмам персонала, сейчас идет расследование инцидента», — сообщил пресс-секретарь Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд.

F-35B не имеет встроенной пушки, однако может применять контейнер с подвесным орудием. Напомним, в прошлом году один из таких самолетов разбился после столкновения с заправщиком.