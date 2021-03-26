Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял ракетами Новую Землю

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", являющийся частью дивизии ракетных кораблей Северного флота, благополучно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Учебно-боевые задачи были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полетов авиации.

Накануне сообщалось, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач. Было запланировано, что экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням. После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования – Североморск, уточнили в пресс-службе.

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