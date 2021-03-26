Войти
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял ракетами Новую Землю

283
0
0
В Русской Арктике открыли новый остров
В Русской Арктике открыли новый остров.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", являющийся частью дивизии ракетных кораблей Северного флота, благополучно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Учебно-боевые задачи были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полетов авиации.

Накануне сообщалось, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач. Было запланировано, что экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням. После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования – Североморск, уточнили в пресс-службе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Крыму появится новый полк ВДВ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Проекты
21180
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
21.08.2019
ВМФ России повторил историческое достижение царского флота
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
04.09.2013
Как из крейсеров 70-х сделать корабли XXI века
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:53
  • 93
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии