Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Минобороны РФ проинформировало, что в четверг, 25 марта, по инициативе турецкой стороны глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Сообщается, что министры предметно обсудили обстановку в Сирии. При этом особое внимание было уделено взаимодействию двух стран в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий.

Сергей Шойгу и Хулуси Акар также за тронули другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Минобороны РФ.

Более подробно об этих переговорах рассказал журналистам в парламенте Турции министр обороны этой страны. По его словам, диалог с Сергеем Шойгу прошел в конструктивном русле. "Мы сошлись во мнении о необходимости принятия совместных мер по предотвращению нарушений договоренностей", - сказал Хулуси Акар.

Он отметил необходимость скорейшего возвращения к букве договоренностей. "Стороны должны выполнять обязательства по Сирии, обеспечить стабильность и открыть путь для мира", - подчеркнул турецкий министр.

Он также напомнил, что переговоры по ситуации в Сирии ведутся на уровне оборонных ведомств и МИД. "Наша цель - долгосрочный режим прекращения огня и мир в Сирии. Турция готова приложить усилия в этом направлении на всех уровнях", - подчеркнул Акар. Он добавил, что российская сторона также примет меры по ситуации в Сирии.

Юрий Гаврилов