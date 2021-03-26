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WarSpot

Пилотам истребителей Су-57 дополнят реальность

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Источник изображения: warspot.ru

Российским истребителям Су-57 добавят технологичности. Вчера, 24 марта, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что шлем с элементами дополненной реальности, который поможет лётчикам, проходит испытания.

«В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем лётчика для самолёта Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема лётчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Первый серийный истребитель Су-57

Источник изображения: vk.com/nskplanes

По словам разработчиков нового шлема, лётчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных манёвров. Технические подробности шлема с дополненной реальностью остаются в секрете.

Высокотехнологичным шлемом, забрало которого выполняет функции экрана, также оснащаются лётчики американских истребителей F-35. Ещё в 2016 году ВВС США приступили к тестированию третьего поколения шлемов. Среди возможностей американских шлемов круговой обзор с возможностью видеть «сквозь» самолёт, видео в реальном времени, «картинка в картинке» и прочее.

Демонстрация шлема лётчика истребителя F-35

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
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