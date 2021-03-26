Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии. Об этом «Известиям» сообщили в российском военном ведомстве в четверг, 25 марта.

Отмечается, что Шойгу и Акар уделили внимание вопросам, связанным с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии. Кроме того, были рассмотрены темы, которые представляют «взаимный интерес».

Ранее в этот день Сергей Шойгу и Хулуси Акар также договорились предпринять меры по перемирию в сирийском Идлибе. Отмечалось, что министр обороны турецкой республики сообщил о нарушениях меморандума о взаимопонимании по Идлибу, в связи с чем стороны «договорились принять взаимные меры».

23 марта МИД Турции вызвало посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова из-за обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации. Турецкое ведомство обвинило сирийскую армию в гибели пяти мирных жителей при обстреле 21 марта больницы на неподконтрольной Дамаску территории в идлибской зоне деэскалации.

22 марта в Госдепартаменте США заявили, что в результате якобы нанесенных Россией авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб пострадали мирные жители. По утверждению ведомства, в результате обстрела госпиталя несколько человек погибли, а около десяти были ранены.

19 марта минометный обстрел зафиксировали в Сирии с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Протурецкие формирования остановили предупредительным огнем из пулемета колонну гражданских лиц, которые направлялись в населенный пункт Сейда.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.