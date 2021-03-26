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РИА Новости

Министр обороны Шойгу напомнил о системах С-400 на Курилах и Сахалине

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300В4 на Курилах, С-400 на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ на Чукотке обеспечили надежное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Подразделения с этими ЗРК заступили на дежурство 1 декабря прошлого года.

"В прошлом году они получили более девятисот единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи", — добавил министр.

Он отметил, что в прошлом году ведомству удалось "существенно повысить результативность оперативной и боевой подготовки".

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