Министр обороны Шойгу напомнил о системах С-400 на Курилах и Сахалине

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300В4 на Курилах, С-400 на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ на Чукотке обеспечили надежное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Подразделения с этими ЗРК заступили на дежурство 1 декабря прошлого года.

"В прошлом году они получили более девятисот единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи", — добавил министр.

Он отметил, что в прошлом году ведомству удалось "существенно повысить результативность оперативной и боевой подготовки".