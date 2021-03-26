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РИА Новости

В Крыму создадут новый полк ВДВ

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Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По открытым данным, сейчас пункт дислокации 56-й бригады - Камышин Волгоградской области. Численный состав военнослужащих в бригаде больше, чем в полку, который, как правило, является составной частью (подразделением) дивизии. В настоящее время на Черноморском побережье Северного Кавказа дислоцирована 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ.

"В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии.

По оценке министра, сегодня ВДВ "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны".

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 численность группировки Черноморского флота РФ на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения - 25 000 человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.

В целях обеспечения безопасности Крыма туда были перебазированы истребители Су-30 и беспилотная авиация, система ПВО С-400, развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.

С этого же периода в акваторию Чёрного моря в разы чаще стали заходить корабли НАТО, присутствие которых отслеживаются Черноморским флотом РФ. Так, 19 марта туда зашёл крейсер ВМС США Monterey, а до этого испанский фрегат Méndez Núñez.

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С-400 Триумф
Су-30
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1135 Буревестник
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877 Палтус
NATO
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